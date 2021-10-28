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Россия запустит «Теледроида»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / Олег Новицкий

В 2024 году планируется запуск на околоземную орбиту российского антропоморфного робота «Теледроид», сообщил ТАСС представитель Центра подготовки космонавтов.

«В скором времени планируется эксперимент с выводом на орбиту антропоморфного робота», — заявил собеседник.

В мае РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгения Дудорова, сообщило, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), уже начаты. Изделие должно быть готово к 2023 году.

В июле Дудоров заявил, что робот «Федор», побывавший в 2019 году в космосе, будет использоваться для тестирования новых технологий, в частности в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту «Теледроид».


Иван Потапов

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