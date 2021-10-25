Украина получила дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin

22 октября 2021 года в Киев в аэропорт Борисполь грузовым самолетом Boeing 747-400F (регистрационный номер N919CA) американской авиакомпании National Airlines была доставлена третья, заверщающая партия грузов дополнительной американской военной помощи Украине на сумму 60 млн долл. В том числе в данной партии украинской стороне было доставлено дополнительное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, включая пусковые установки и противотанковые ракеты. Как можно судить, имущество поступило из наличия вооруженных сил США.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, переданные Украине в счет дополнительного пакета американской военной помощи. Борисполь (Киев), 22.10.2021 (с) посольство США на Украине

Самолет в Борисполе встречали заместитель министра обороны Украины Александр Носов, командующий медицинских сил вооруженных сил Украины бригадный генерал Татьяна Остащенко, начальник Главного управления логистики Генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Шевцов, и военный атташе США на Украине полковник Бриттани Стюарт.

Генерал-лейтенант Николай Шевцов заявил: "сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с ракетами. Также мы получили боеприпасы к той оружия, у нас есть под "калибры НАТО". Вооружение будет перемещено в баз и складов, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений операции Объединенных сил".

Пакет дополнительной срочной американской военной помощи Украине на сумму 60 млн долл был выделен Вашингтоном по итогам договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Данный пакет был предоставлен дополнительно к ранее согласованным 250 млн долл американской военной помощи Украине, выделяемым в 2021 году.

В данный пакет военной помощи вошли дополнительные ПТРК Javelin, стрелковые боеприпасы, медицинское имущество, и др. Две первые партии грузов в рамках данного дополнительного пакета военной помощи были доставлены в Борисполь 10 и 18 октября.

Посольство США на Украине 22 рктября заявило, что: "сразу после успешного визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину сюда прибыл груз помощи со смертельным оружием. Этот груз, отправленный на Украину по распоряжению президента Байдена в августе во время визита президента Зеленского в США, содержит смертоносное оружие, включая дополнительные противотанковые системы Javelin, боеприпасы и средства первой помощи для защитников Украины, находящихся на передовой. Эта помощь демонстрирует последовательную политику США по поддержке Украины, чтобы она могла защититься от агрессии России, включая более 400 млн долл помощи в этом году и 2,5 млрд долл общей помощи украинским вооруженным силам, выделенные с 2014 года".

Со стороны bmpd напомним, что Украина получила первую партию американских ПТРК Javelin в апреле-мае 2018 года, когда США поставили Украине в счет военной помощи из наличия американской армии 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin, а также несколько тренажеров Basic Skill Trainers (BST). Заявленная стоимость поставки составляла 47 млн долл. Не сообщалось, ракеты какой модификации получила Украина в 2018 году, но, видимо, это были FGM-148С, являвшиеся стандартной серийной модификацией для армии США с 1999 по 2008 годы.

В декабре 2019 года министерство обороны Украины заключило соглашение о закупке еще одной партии ПТРК Javelin в США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) формально вне программы американской военной помощи Украине. Закупка была произведена номинально за счет средств самой Украины (хотя, видимо, реально финансировалась через программы помощи) на сумму более 36,5 млн долл, и, по известным данным, включала 150 противотанковых управляемых ракет модификации FGM-148Е Javelin нового производства и 10 переносных пусковых установок CLU. Поставки на Украину по данному соглашению были произведены с июня 2020 по начало 2021 года.

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, переданные Украине в счет дополнительного пакета американской военной помощи и доставленные на Украину грузовым самолетом Boeing 747-400F (регистрационный номер N919CA) американской авиакомпании National Airlines. Борисполь (Киев), 22.10.2021 (с) посольство США на Украине