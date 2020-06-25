Украина получила новую партию американских ПТРК Javelin

Министерство обороны Украины сообщило, что "16 июня 2020 года на Украину в рамках пилотного проекту по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковых ракетных комплексов Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США.

Для нужд вооруженных cил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin".

Контейнеры с ракетами, предположительно, FGM-148E американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, доставленные в Киев для передачи министерству обороны Украины, 16.06.2020 (с) посольство США на Украине

"Проект предусматривает поставку для вооруженных Сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрено в 2021 - 2022 годах.

Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долл США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами".

Комментарий bmpd. Таким образом, министерство обороны Украины получило партию американских ПТРК Javelin, впервые приобретенную Украиной в США по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) вне программы американской военной помощи Украине. Закупка была произведен номинально за счет средств самой Украины (хотя не исключено и финансирование через какие-либо другие программы помощи). Соответствующее соглашение по линии FMS на сумму более 36,5 млн долл было заключено министерства обороны Украины и США в декабре 2019 года, и, и по известным данным, включает 150 противотанковых управляемых ракет FGM-148Е Javelin нового производства и 10 переносных пусковых установок CLU. Таким образом, Украина впервые получила ракеты комплекса Javelin современной модификации FGM-148Е. Следует отметить, что с 2020 года министерству обороны США должны быть начаты серийные поставки ракет новой модификации FGM-148F.

Ранее в апреле-мае 2018 года США поставили Украине в счет военной помощи из наличия американской армии 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin, а также несколько тренажеров Basic Skill Trainers (BST). Заявленная стоимость поставки составляла 47 млн долл. Не сообщалось, ракеты какой модификации получила Украина в 2018 году, но, видимо, это были FGM-148С, являвшиеся стандартной серийной модификацией для армии США с 1999 по 2008 годы.