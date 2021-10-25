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Турция начала закупать американские истребители F-16

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Источник изображения: Фото: Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна запустила процедуру закупки истребителей F-16 у США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО», — отметил министр. Он подчеркнул, что уже находящиеся на вооружении армии страны истребители F-16 требуют обновления. По словам Акара, Турция ждет от США не только новых поставок, но и «вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов».

Ранее в октябре сообщалось, что Турция может купить российские истребители Cу-35 и Су-57 вместо американских F-16. В этом же месяце стало известно, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой о поставках истребителей. Разработку новой сделки начали после исключения Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Поводом для этого стала покупка российских систем ПВО С-400.


Илья Кролевский

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
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