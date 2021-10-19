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Турция купит российские самолеты вместо F-16

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Турция может купить российские истребители Cу-35 и Су-57 вместо американских F-16. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Его заявление передает РИА Новости.

Демир отметил, что Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в случае заморозки продажи самолетов F-16. «Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — сказал он.

В начале октября стало известно о планах по закупке 40 истребителей F-16V Block 70 и 80 комплектов для модернизации имеющихся самолетов для нужд турецких ВВС. Разработку новой сделки начали после исключения Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Поводом для этого стала покупка российских систем ПВО С-400.

В апреле представитель компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг отметил, что исключение Турции из программы разработки F-35 привело к повышению стоимости двигателя F135. Он отметил, что часть комплектующих для двигателя изготавливали в Турции.

В июне 2020 года Исмаил Демир предположил, что стоимость каждого самолета F-35 возрастет на 7-9 миллионов долларов после выхода Турции из программы. Он подчеркнул, что общая сумма затрат на производство самолетов также вырастет.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
F135
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
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