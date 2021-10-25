SpaceX испытала вакуумную версию «превосходящего» российский РД-180 двигателя

Американская аэрокосмическая компания SpaceX провела огневые испытания ракетного двигателя Raptor, предназначенного для работы в условиях космического вакуума, сообщает ArsTechnica.

Тесты силовой установки, которая в своей обычной версии (предназначенной для работы в условиях земной атмосферы), по словам главы компании Илона Маска, по уровню давления в камере сгорания превосходит российский ракетный двигатель РД-180, состоялись в Техасе.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo - SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021



На момент испытаний Raptor находился в составе перспективной транспортной системы Starship. Тесты длились несколько секунд и, согласно изданию, прошли успешно.

ArsTechnica напоминает, что вакуумная версия ракетного двигателя отличается от обычной большим соплом, обеспечивающим в условиях космического вакуума большую тягу. В случае ракетного двигателя, предназначенного для работы в условиях земной атмосферы, увеличение сопла может привести к срыву потока и, как следствие, к взрыву. Издание напоминает, что ракетный двигатель Merlin носителя Falcon 9 также выполнен в двух вариантах — для работы в условиях земной атмосферы (с меньшим соплом) и для работы в космическом вакууме (с большим соплом).

ArsTechnica отмечает, что испытанный SpaceX ракетный двигатель Raptor «еще не полностью оптимизирован для работы в вакууме, поэтому имелся достаточный запас, чтобы предотвратить его взрыв из-за срыва потока».

В июле SpaceX сообщила о завершении постройки сотого ракетного двигателя Raptor.

В феврале 2019 года Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

Многоразовые двигатели Raptor должна получить создаваемая SpaceX лунно-марсианская транспортная система Starship.

В настоящее время Россия не имеет действующих ракетных двигателей, работающих на метане.

Иван Потапов