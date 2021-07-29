SpaceX построила сотый «превосходящий» РД-180 двигатель

Американская SpaceX завершила постройку сотого ракетного двигателя Raptor, сообщает космическая компания в Twitter.

«Производство сотого двигателя Raptor завершено», — говорится в твите.

В феврале 2019 года глава SpaceX Илон Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

Многоразовые двигатели Raptor должна получить создаваемая SpaceX лунно-марсианская транспортная система Starship.

В настоящее время Россия не имеет действующих ракетных двигателей, работающих на метане.

Иван Потапов