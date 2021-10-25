В США установили причину пожара на корабле Bonhomme Richard

Военно-морские силы (ВМС) США установили причину пожара на универсальном десантном корабле (УДК) USS Bonhomme Richard. Неудовлетворительное техническое состояние корабля и низкий уровень подготовки экипажа привел к возгоранию, пишет портал Janes.

Издание отмечает, что к пожару привела «совокупность случайных факторов». В частности, специалисты ВМС отметили ненадлежащее качество технического обслуживания корабля, которое усугубил низкий уровень подготовки экипажа. Также к причинам пожара отнесли ошибочные действия капитана корабля и представителей береговых служб ВМС США.

Вечером 12 июля 2020 года появилась информация о пожаре на USS Bonhomme Richard. Тушение продолжалось до 17 июля. Стоимость работ по восстановлению корабля, который выгорел на 65 процентов, оценили в 3 миллиарда долларов. Эта сумма втрое превышала затраты на постройку УДК, поэтому от восстановления отказались.

Перед пожаром на USS Bonhomme Richard начали работы по переоборудованию корабля в легкий авианосец. В качестве носителя истребителей F-35B Lightning II корабль мог прослужить до 2035 года.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard стал шестым судном типа «Уосп». Корабль приняли в состав ВМС США в 1998 году. УДК этого типа могут нести до 20 самолетов F-35B Lightning II. Вооружение корабля включает артиллерийские комплексы и зенитные ракеты.

В августе ВМС США завершили испытания авианосца Gerald R. Ford подводными взрывами. На последнем этапе тестов мощность взрыва у борта корабля составила 18 тонн в тротиловом эквиваленте. Испытания зафиксировали как землетрясение магнитудой 3,9.

Даниил Иринин