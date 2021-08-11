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США завершили «взрывные» испытания самого дорогого корабля в мире

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USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford.
Источник изображения: USN

Военно-морские силы (ВМС) США завершили испытания подводными взрывами авианосца Gerald R. Ford, являющегося самым дорогим из построенных в мире кораблей, сообщает Defense News.

Тесты проходили в три этапа. Последнее испытание, состоявшееся в Атлантическом океане у берегов Флориды, включало подводный взрыв снаряда с правой стороны борта авианосца. Взрыв, мощность которого составила 18 тонн в тротиловом эквиваленте, был зафиксирован как землетрясение магнитудой 3,9.

Согласно итогам испытаний, данный взрыв нанес авианосцу меньший ущерб, чем предполагалось изначально.

В июле журнал Popular Mechanics, ссылаясь на начальника военно-морских операций ВМС США, адмирала Майкла Гилдея, сообщил, что авианосец Gerald R. Ford оказался чрезмерно технологичным. По словам военного, речь идет о 23 технологических решениях, создающих трудности при эксплуатации корабля.

В октябре 2019 года видео с резким поворотом атомного авианосца Gerald R. Ford ВМС США было опубликовано в официальном аккаунте корабля в Twitter.

На данном авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Корабль оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение авианосца — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы — не менее 50 лет. Gerald R. Ford ВМС США получили в июле 2017 года. Стоимость Gerald R. Ford превышает 13 миллиардов долларов


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
RIM-162 ESSM
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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