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Самый дорогой корабль в мире оказался «непроверенным»

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Источник изображения: Фото: wikimedia.org

Авианосец Gerald R. Ford Военно-морских сил (ВМС) США, являющийся самым дорогим кораблем из построенных в мире, оказался чрезмерно технологичным. С соответствующим признанием выступил начальник военно-морских операций ВМС США, адмирал Майкл Гилдей, сообщает Popular Mechanics.

По его словам, данный корабль построен с использованием слишком большого числа новых технологий, многие из которых оказались «непроверенными», в результате чего Gerald R. Ford «отстает в своем жизненном цикле на несколько лет».

Согласно адмиралу, речь идет о 23 технологических решениях, создающих трудности при эксплуатации авианосца.

По мнению начальника военно-морских операций ВМС США, нужно использовать «гораздо более осознанный подход к внедрению новых технологий на любую платформу».

Согласно Popular Mechanics, новейший американский авианосец получил, в частности, новый радар, электромагнитную катапульту и 11 современных подъемников для боеприпасов.

Журнал отмечает, что стоимость Gerald R. Ford выросла до 13 миллиардов долларов, не считая палубных самолетов.

В октябре 2019 года видео с резким поворотом атомного авианосца Gerald R. Ford ВМС США было опубликовано в официальном аккаунте корабля в Twitter.

На данном авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Корабль оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение авианосца — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы — не менее 50 лет. Gerald R. Ford ВМС США получили в июле 2017 года.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
RIM-162 ESSM
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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