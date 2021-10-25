Войти
ИноСМИ

Newsweek (США): пять российских самолетов облетели воздушное пространство Аляски на фоне всплеска напряженности между НАТО и Москвой

600
0
0
Палубный истребитель F-14A "Томкэт" с авианосца "Дуайт Эйзенхауер" сопровождает стратегический бомбардировщик Ту-95 над акваторией Средиземного моря
Палубный истребитель F-14A "Томкэт" с авианосца "Дуайт Эйзенхауер" сопровождает стратегический бомбардировщик Ту-95 над акваторией Средиземного моря.
Источник изображения: © РИА Новости, ВМС США

Самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве, сообщило Министерство обороны США. В сообщении не детализируется, насколько близко российские самолеты подлетели к США, пишет автор, также не уточняется ни модель этих самолетов, ни американских, поднятых по тревоге.

Пять российских самолетов пролетели слишком близко к Аляске, не нарушая при этом воздушного пространства ни США, ни Канады, сообщают американские военные. Инцидент произошел на фоне непрекращающейся напряженности между Москвой и НАТО. Ранее российские военные самолеты сопровождали американские бомбардировщики над Черным морем.

Как сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD), российские самолеты были обнаружены на подлете к зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ) в 17:53 в четверг.

Зона опознавания ПВО Аляски простирается вдоль берегов США и Канады и контролируется гражданскими органами управления воздушным движением и вооруженными силами обеих стран под эгидой Североамериканского командования воздушно-космической обороны.

Самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве и покинули зону опознавания ПВО в 19:21, сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS).

В заявлении не уточняется, насколько близко российские самолеты подлетели к США, - чья ближайшая точка находится всего в трех километрах от России.

Также не уточняется ни модель российских самолетов, ни американских, поднятых по тревоге.

В Службе распространения визуальной информации заявили, что Североамериканское командование воздушно-космической обороны "отслеживает и опознает самолеты и сообщает о соответствующих ответных мерах" при помощи защитной сети из спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей.

"Мы по-прежнему готовы к ряду вариантов ответа для защиты Северной Америки и суверенитета Арктики", - говорится в заявлении.

Командующий региональным подразделением NORAD на Аляске генерал-лейтенант ВВС Дэвид Крамм (David Krumm) заявил, что американские военные будут "бдительно выполнять задачи по предупреждению и контролю космической деятельности в Северной Америке".

Он добавил, что будут приняты меры, чтобы "не позволить стратегическим соперникам угрожать общим интересам США, а также нашим союзникам и партнерам".

Журнал Newsweek запросил комментарий у министерства обороны России и отделения NORAD на Аляске.

Двумя днями ранее министерство обороны России заявило, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 над "нейтральными водами Черного моря".

Москва заявила, что подняла свои истребители в воздух во вторник, чтобы опознать воздушные цели и предотвратить нарушение государственной границы России.

"Полет российских истребителей осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", - заявило Минобороны России, воспользовавшись стандартной формулировкой для подобных инцидентов.

Россия обвинила НАТО в посягательстве на ее границы на фоне всплеска напряженности между двумя странами. В понедельник Москва объявила, что закроет постоянное представительство при НАТО в ответ на высылку восьмерых российских дипломатов.

Кроме того, Россия оспорила комментарии министра обороны США Ллойда Остина, прозвучавшие на этой неделе на Украине. Остин заявил, что Вашингтон поддерживает намерение Киева вступить в НАТО. Киев видит в альянсе буфер против российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал вступление Украины в НАТО "чрезвычайно опасным шагом, который заставит Россию принять соответствующие меры".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба парировал: "Мнение России о членстве Украины в НАТО нас не интересует".


Брендан Коул (Brendan Cole)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
KC-135
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
23.09.2020
Активная оборона
14.09.2020
В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»