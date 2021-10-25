Newsweek (США): пять российских самолетов облетели воздушное пространство Аляски на фоне всплеска напряженности между НАТО и Москвой

Палубный истребитель F-14A "Томкэт" с авианосца "Дуайт Эйзенхауер" сопровождает стратегический бомбардировщик Ту-95 над акваторией Средиземного моря.

Самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве, сообщило Министерство обороны США. В сообщении не детализируется, насколько близко российские самолеты подлетели к США, пишет автор, также не уточняется ни модель этих самолетов, ни американских, поднятых по тревоге.

Пять российских самолетов пролетели слишком близко к Аляске, не нарушая при этом воздушного пространства ни США, ни Канады, сообщают американские военные. Инцидент произошел на фоне непрекращающейся напряженности между Москвой и НАТО. Ранее российские военные самолеты сопровождали американские бомбардировщики над Черным морем.

Как сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD), российские самолеты были обнаружены на подлете к зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ) в 17:53 в четверг.

Зона опознавания ПВО Аляски простирается вдоль берегов США и Канады и контролируется гражданскими органами управления воздушным движением и вооруженными силами обеих стран под эгидой Североамериканского командования воздушно-космической обороны.

Самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве и покинули зону опознавания ПВО в 19:21, сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS).

В заявлении не уточняется, насколько близко российские самолеты подлетели к США, - чья ближайшая точка находится всего в трех километрах от России.

Также не уточняется ни модель российских самолетов, ни американских, поднятых по тревоге.

В Службе распространения визуальной информации заявили, что Североамериканское командование воздушно-космической обороны "отслеживает и опознает самолеты и сообщает о соответствующих ответных мерах" при помощи защитной сети из спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей.

"Мы по-прежнему готовы к ряду вариантов ответа для защиты Северной Америки и суверенитета Арктики", - говорится в заявлении.

Командующий региональным подразделением NORAD на Аляске генерал-лейтенант ВВС Дэвид Крамм (David Krumm) заявил, что американские военные будут "бдительно выполнять задачи по предупреждению и контролю космической деятельности в Северной Америке".

Он добавил, что будут приняты меры, чтобы "не позволить стратегическим соперникам угрожать общим интересам США, а также нашим союзникам и партнерам".

Журнал Newsweek запросил комментарий у министерства обороны России и отделения NORAD на Аляске.

Двумя днями ранее министерство обороны России заявило, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 над "нейтральными водами Черного моря".

Москва заявила, что подняла свои истребители в воздух во вторник, чтобы опознать воздушные цели и предотвратить нарушение государственной границы России.

"Полет российских истребителей осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", - заявило Минобороны России, воспользовавшись стандартной формулировкой для подобных инцидентов.

Россия обвинила НАТО в посягательстве на ее границы на фоне всплеска напряженности между двумя странами. В понедельник Москва объявила, что закроет постоянное представительство при НАТО в ответ на высылку восьмерых российских дипломатов.

Кроме того, Россия оспорила комментарии министра обороны США Ллойда Остина, прозвучавшие на этой неделе на Украине. Остин заявил, что Вашингтон поддерживает намерение Киева вступить в НАТО. Киев видит в альянсе буфер против российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал вступление Украины в НАТО "чрезвычайно опасным шагом, который заставит Россию принять соответствующие меры".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба парировал: "Мнение России о членстве Украины в НАТО нас не интересует".

Брендан Коул (Brendan Cole)