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Испытания смертоносного «Маркера» на Восточном завершены

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Робот «Маркер»
Робот «Маркер».
Источник изображения: Фото: пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Испытания роботехнической платформы «Маркер» на космодроме Восточный завершены. Робот, который ранее назвали смертоносным, в автономном режиме патрулировал периметр космодрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

На Восточном применили «Маркер» на колесном шасси, оснащенный универсальным оптико-электронным модулем. В пресс-службе ФПИ отметили, что в ходе патрулирования робот двигался в автономном режиме по заданному маршруту. Система технического зрения позволяла машине определять препятствия на пути следования.

Эксперимент с «Маркером в качестве элемента системы безопасности космодрома начали 8 октября. Роботехнический комплекс обеспечивал контроль состояния коммуникаций космодрома и мониторинг целостности периметра.

Ранее в октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter видео с использованием «Маркера» на космодроме «Восточный». Глава госкорпорации отметил, что роботехнический комплекс заступил на боевое дежурство.

В сентябре издание Forbes опубликовало материал о прогрессе в создании «Маркера». Автор предположил, что Россия раньше США начнет применение беспилотных систем в полевых условиях.

Над созданием роботизированной платформы «Маркер» работает Фонд перспективных исследований и научно-производственное объединение «Андроидная техника». Робот может нести стрелковое оружие и гранатомет для борьбы с наземными и воздушными целями.


Даниил Иринин

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