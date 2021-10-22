Шойгу: военные ученые получили новейший лабораторный корпус для изучения новых болезней

Лабораторный корпус, оснащенный передовым оборудованием, получил 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦНИИ-27 (27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны) получил лабораторный корпус, оснащенный передовым оборудованием, он позволит военным ученым использовать новые методики для изучения новых заболеваний и разработки препаратов против них, заявил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу.

"Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующее всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры, здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия", - сказал Шойгу во время посещения центра.

"Мы сделали серьезный <...> шаг вперед, особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний, это главное", - добавил он.

Как пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, в новом центре будут идти не только исследования различных веществ, но и их синтез для создания стандартов и занесения в электронную базу. По его словам, лаборатории отвечают современным вызовам. Ученые ЦНИИ-27 в том числе разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий коронавирусной инфекции. Одно из таких веществ уже готово, центр начал ее регистрацию, отметил он.

"Используется новый подход, оборудование высочайшего класса, высочайшего уровня. <...> Это делается, но на том уровне, который здесь, я думаю, не делает никто", - сказал Кириллов.