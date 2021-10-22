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В США оценили модернизацию российского Т-90М

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На форуме «Армия-2021» в августе продемонстрировали модернизированный танк Т-90М. Машину с системой загоризонтного видения оценили в США. Журнал The National Interest отметил экспортные перспективы российского танка.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о подготовке испытаний модернизированного танка Т-90М. По его словам, танк получил дополнительный комплект оптико-электронной системы. Модернизированную машину продемонстрировали на форуме «Армия-2021».

Позже представитель Минобороны добавил, что танк оснастили тепловизионным прибором наблюдения на мачтовом устройстве. Это позволит экипажу Т-90М вести наблюдение из укрытия. Дистанция распознавания цели типа «танк» составляет 8 километров.

The National Interest отмечает, что новый Т-90М не только пополнит российский арсенал, но и заинтересует иностранных заказчиков. Танк получил новую систему управления огнем «Калина», современную динамическую защиту «Реликт» и новую башню.

Автор материала предположил, что новые модификации Т-90 смогут составить конкуренцию китайским танкам. В августе в «Рособоронэкспорте» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили о разработке облегченной версии Т-90 для экспортных рынков. Перспективная машина сможет занять нишу легкого танка VT5.

В сентябре телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний динамической защиты «Реликт». Специалисты проверяли вероятность срабатывания блока защиты от попадания пули патрона калибра 12,7 на 108 миллиметров.


Даниил Иринин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
VT5
Калина СУО
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
22.10.2021 13:08
Такой красивый танк не может быть плохим. Как говорил знаменитый советский авиаконструктор красивый самолёт не может летать плохо. Хорошая машина.
0
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