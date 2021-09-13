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Современную защиту для танков проверили на взрыв и показали на видео

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В Научно-исследовательском институте стали провели испытания динамической защиты «Реликт», установленной в современных Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Специалисты выяснили, сработает ли она на выстрел пули калибра 12,7 на 108 миллиметров. Эксперимент попал на видео, которое опубликовал телеканал «Звезда».

С помощью специальной пушки и стенда специалисты проверили «Реликт» на предмет ложного срабатывания. На кадрах видно, что патрон крупного калибра пробил пластину защиты, однако на взрыв она не сработала, как это было бы при подлете противотанкового снаряда.

«Абсолютно ровное отверстие. Элемент даже не шелохнулся, он с места не тронулся. Самое главное, что у нас при этом опыте ни возгорания, ни тем более детонации не произошло», — объяснил начальник отдела динамической защиты «НИИ Стали» Николай Дорохов.

Ранее на видео попали испытания новейшего двухзвенного бронетранспортера ДТ-БТР, созданного для природно-климатических условий Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Испытания гусеничной снегоболотоходной техники проходили в подмосковном 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники (38 НИИИ БТТ, Кубинка). В ролике показали подрыв бронетранспортера и проверку напалмом — насколько безопасно может чувствовать себя экипаж при применении противником горючего вещества. Все эти тесты ДТ-БТР прошел успешно.


Варвара Кошечкина

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Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
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