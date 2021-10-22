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Разведчики и спецназовцы ВДВ получили «Суперкалашниковы»

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Источник изображения: Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Разведывательные части и бойцы спецназа Воздушно-десантных войск приняли на вооружение новые автоматы АК-12. Об этом сообщают «Известия».

Последними образцами российского стрелкового оружия Министерство обороны оснастило разведчиков и спецназовцев ранее этой осенью. В ближайшее время они также получат ночные прицелы, тепловизоры и глушители. В ведомстве подчеркнули, что данные поставки уже согласованы и запланированы.

Как объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин, АК-12 является глубоко модернизированным, сбалансированным автоматом, который позволит с более высокой точностью поражать противника. Он подчеркнул, что «Суперкалашниковы» расширят стрелковые возможности подразделений, что, в свою очередь, даст ряд преимуществ в бою.

АК-12 унифицирован с прошлыми автоматами линейки АК, однако в нем присутствуют новые элементы конструкции. В частности, для «Суперкалашникова» были разработаны дополнительные съемные дульные устройства и повышено удобство переключения режимов стрельбы. Помимо прочего, автомат получил планки Пикатинни. С их помощью можно быстро и без технических переделок менять прицелы, установить переднюю рукоятку или сошки для более точной стрельбы со стационарных позиций.

Ранее главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев объяснил критику АК-12 новыми элементами конструкции. Он подчеркнул, что данная модель создана в соответствии с тактико-техническим заданием, которое обусловило конструкцию автомата.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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