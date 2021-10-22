Войти
Известия.ru

«Калаши» в ряд: спецназ ВДВ получит новые автоматы

1022
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Разведчики и спецназовцы Воздушно-десантных войск перевооружены на «Суперкалашниковы». Минобороны оснастило разведывательные части и подразделения ВДВ новыми автоматами АК-12. Последние партии огнестрельного оружия «голубые береты» получили этой осенью. Кроме того, в ближайшее время у них появятся ночные прицелы, тепловизоры и глушители. Эксперты отмечают, что последние образцы российского стрелкового оружия радикально повысят боевые возможности разведчиков.

Разведчики и спецназовцы Воздушно-десантных войск перевооружены на «Суперкалашниковы». Минобороны оснастило разведывательные части и подразделения ВДВ новыми автоматами АК-12. Последние партии огнестрельного оружия «голубые береты» получили этой осенью. Кроме того, в ближайшее время у них появятся ночные прицелы, тепловизоры и глушители. Эксперты отмечают, что последние образцы российского стрелкового оружия радикально повысят боевые возможности разведчиков.

Шаг вперед

Разведывательные роты и батальоны, а также подразделения специального назначения ВДВ стали первыми формированиями в вооруженных силах, которые полностью перешли на новейшее стрелковое оружие. Они приняли на вооружение автоматы АК-12. Последние партии пришли в войска этой осенью, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас бойцы активно осваивают устройство нового автомата и тренируются на стрельбищах.

В ближайшее время разведчики и спецназовцы смогут оснастить свои Ак-12 новыми ночными прицелами, тепловизорами и глушителями. Поставки этих изделий уже согласованы и запланированы.

Военное ведомство уже объявляло, что десантники получат новое стрелковое оружие в числе первых в вооруженных силах. «Голубые береты» успели познакомиться с «Суперкалашниковым» еще в 2019 году. Тогда им выпала почетная роль — продемонстрировать автомат широкой публике в День Победы: 9 мая по Красной площади прошел сводный полк Воздушно-десантных войск в составе 400 солдат и офицеров, вооруженных новыми АК-12.


АК-12.
Источник: iz.ru

Для разведчиков и бойцов спецназа Воздушно-десантных войск качество стрелкового оружия имеет особое значение, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Для частей ВДВ, выполняющих специальные задания, и разведчиков АК-12 — это усиление, — считает он. — Ждать артиллерийской поддержки им не приходится, поэтому многое решается с помощью «Калашникова» и специального стрелкового оружия — тех же бесшумных винтовок. АК-12 — это глубоко модернизированный, сбалансированный автомат, позволяющий с более высокой точностью поражать противника. Такой автомат безусловно расширит стрелковые возможности подразделений, что даст ряд преимуществ в бою. Замена предыдущих модификаций «Калашникова» на АК-12 — это шаг вперед.

Дивизии ВДВ по своей структуре более легкие по сравнению с общевойсковыми, напомнил Владислав Шурыгин.

— Сейчас десантные дивизии усиливают тяжелой техникой, но все равно, по своей огневой мощи они значительно уступают мотострелковым, — подчеркнул специалист. — По этой причине в ВДВ легкое стрелковое оружие играет особую, важную роль.

Знакомый магазин

Массовое производство 5,45-мм автомата АК-12 началось в 2019 году. Внешне он похож на классический «Калашников», но на самом деле армия получила новую стрелковую систему. В конструкцию автомата внесли серьезные изменения. Благодаря этому он получил возможность вести стрельбу фиксированными очередями с отсечкой в два выстрела. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Для «Суперкалашникова» были также разработаны дополнительные съемные дульные устройства и повышено удобство переключения режимов стрельбы. Для него выпускаются новые тепловизоры, глушители и коллиматорные прицелы, которые позволяют вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 м. В итоге АК-12 получил повышенную кучность при ведении огня, но при этом сохранил надежность работы всех механизмов, которой всегда славились «Калашниковы».

Автомат получил планки Пикатинни — универсальные кронштейны, закрепленные на оружии. Они позволяют быстро и без технических переделок менять прицелы, тактические фонари и лазерные целеуказатели, установить переднюю рукоятку или сошки для более точной стрельбы со стационарных позиций.

Уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54%, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство. Так же на АК-12 можно устанавливать штатные подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 — они давно на вооружении армии.

Вместе с АК-12 можно использовать штатные магазины от АК-74 — емкостью 30 патронов. На новом магазине к АК-12 появились прозрачные прорези, с помощью которых можно увидеть, сколько патронов находится в нем — 30, 20, 10 или еще меньше. Это позволяет грамотно контролировать огонь.

Полеты наяву

Новые оружие и снаряжение, которые сейчас поступают в ВДВ, радикально повышают возможности десантных войск. «Известия» уже писали, что разведывательные подразделения «голубых беретов» получили на вооружение новые парашюты «Арбалет-2». Они позволяют совершать прыжки с высоты до 4000 м, а при наличии кислородного оборудования — с еще большей. Специальный купол парашюта позволяет управлять им в полете. Благодаря этому за время снижения десантник может пролететь десятки километров и незаметно проникнуть в тыл противника.

Но самое главное: ночью планирующего парашютиста практически невозможно нельзя обнаружить. Даже если противник заметил самолет и засек точку выброски разведки, он не определит, в какую сторону движутся разведчики на «Арбалетах».

Теперь целые подразделения ВДВ могут десантироваться из самолета, который даже не пересек линию фронта, и планировать на управляемых парашютах на расстояние в десятки километров. При таком методе высадки разведчики остаются невидимыми для радиоэлектронных средств обнаружения. Новая тактика будет эффективна не только во время крупномасштабных военных конфликтов, но и при уничтожении вооруженных формирований террористов.

Заграничные гастроли

Как писали «Известия», российские миротворцы уже перевооружаются новейшими «Калашниковыми». Минобороны приняло решение оснастить все части, предназначенные для выполнения гуманитарных операций, АК-12. Первым оружие получили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Выбор 15-й бригады не случаен — с ноября прошлого года ее подразделения выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Новый автомат не только повысит боевые возможности миротворцев, но и поможет повысить престиж нашей армии за рубежом.

С момента обострения ситуации на границе с Афганистаном мотострелки 201-ой военной базы в Таджикистане получили автоматы АК-12, снайперские винтовки АСВК-М калибром 12,7-мм и пистолеты Ярыгина. Также в этом году Минобороны приняло решение оснастить новейшими образцами вооружения 7-ю военную базу в Абхазии. Размещенные на ней мотострелковые части получат АК-12 и новые боевые машины пехоты БМП-3.

Роман Крецул, Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Арбалет-2
БМП-3
ГП-25 Костер
КСВК
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.09.2021
Более 500 российских военных провели маневры с боевыми стрельбами в горах Таджикистана
13.09.2021
Экранизируй это: боевым машинам 201-й базы усилят броню
27.08.2021
Талибы* - не главная опасность в Афганистане»
25.08.2021
Пусть войдут…
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:11
  • 83
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу