«Калаши» в ряд: спецназ ВДВ получит новые автоматы

Разведчики и спецназовцы Воздушно-десантных войск перевооружены на «Суперкалашниковы». Минобороны оснастило разведывательные части и подразделения ВДВ новыми автоматами АК-12. Последние партии огнестрельного оружия «голубые береты» получили этой осенью. Кроме того, в ближайшее время у них появятся ночные прицелы, тепловизоры и глушители. Эксперты отмечают, что последние образцы российского стрелкового оружия радикально повысят боевые возможности разведчиков.

Разведчики и спецназовцы Воздушно-десантных войск перевооружены на «Суперкалашниковы». Минобороны оснастило разведывательные части и подразделения ВДВ новыми автоматами АК-12. Последние партии огнестрельного оружия «голубые береты» получили этой осенью. Кроме того, в ближайшее время у них появятся ночные прицелы, тепловизоры и глушители. Эксперты отмечают, что последние образцы российского стрелкового оружия радикально повысят боевые возможности разведчиков.

Шаг вперед

Разведывательные роты и батальоны, а также подразделения специального назначения ВДВ стали первыми формированиями в вооруженных силах, которые полностью перешли на новейшее стрелковое оружие. Они приняли на вооружение автоматы АК-12. Последние партии пришли в войска этой осенью, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас бойцы активно осваивают устройство нового автомата и тренируются на стрельбищах.

В ближайшее время разведчики и спецназовцы смогут оснастить свои Ак-12 новыми ночными прицелами, тепловизорами и глушителями. Поставки этих изделий уже согласованы и запланированы.

Военное ведомство уже объявляло, что десантники получат новое стрелковое оружие в числе первых в вооруженных силах. «Голубые береты» успели познакомиться с «Суперкалашниковым» еще в 2019 году. Тогда им выпала почетная роль — продемонстрировать автомат широкой публике в День Победы: 9 мая по Красной площади прошел сводный полк Воздушно-десантных войск в составе 400 солдат и офицеров, вооруженных новыми АК-12.

Для разведчиков и бойцов спецназа Воздушно-десантных войск качество стрелкового оружия имеет особое значение, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Для частей ВДВ, выполняющих специальные задания, и разведчиков АК-12 — это усиление, — считает он. — Ждать артиллерийской поддержки им не приходится, поэтому многое решается с помощью «Калашникова» и специального стрелкового оружия — тех же бесшумных винтовок. АК-12 — это глубоко модернизированный, сбалансированный автомат, позволяющий с более высокой точностью поражать противника. Такой автомат безусловно расширит стрелковые возможности подразделений, что даст ряд преимуществ в бою. Замена предыдущих модификаций «Калашникова» на АК-12 — это шаг вперед.

Дивизии ВДВ по своей структуре более легкие по сравнению с общевойсковыми, напомнил Владислав Шурыгин.

— Сейчас десантные дивизии усиливают тяжелой техникой, но все равно, по своей огневой мощи они значительно уступают мотострелковым, — подчеркнул специалист. — По этой причине в ВДВ легкое стрелковое оружие играет особую, важную роль.

Знакомый магазин

Массовое производство 5,45-мм автомата АК-12 началось в 2019 году. Внешне он похож на классический «Калашников», но на самом деле армия получила новую стрелковую систему. В конструкцию автомата внесли серьезные изменения. Благодаря этому он получил возможность вести стрельбу фиксированными очередями с отсечкой в два выстрела. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Для «Суперкалашникова» были также разработаны дополнительные съемные дульные устройства и повышено удобство переключения режимов стрельбы. Для него выпускаются новые тепловизоры, глушители и коллиматорные прицелы, которые позволяют вести прицельный огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 м. В итоге АК-12 получил повышенную кучность при ведении огня, но при этом сохранил надежность работы всех механизмов, которой всегда славились «Калашниковы».

Автомат получил планки Пикатинни — универсальные кронштейны, закрепленные на оружии. Они позволяют быстро и без технических переделок менять прицелы, тактические фонари и лазерные целеуказатели, установить переднюю рукоятку или сошки для более точной стрельбы со стационарных позиций.

Уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54%, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство. Так же на АК-12 можно устанавливать штатные подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 — они давно на вооружении армии.

Вместе с АК-12 можно использовать штатные магазины от АК-74 — емкостью 30 патронов. На новом магазине к АК-12 появились прозрачные прорези, с помощью которых можно увидеть, сколько патронов находится в нем — 30, 20, 10 или еще меньше. Это позволяет грамотно контролировать огонь.

Полеты наяву

Новые оружие и снаряжение, которые сейчас поступают в ВДВ, радикально повышают возможности десантных войск. «Известия» уже писали, что разведывательные подразделения «голубых беретов» получили на вооружение новые парашюты «Арбалет-2». Они позволяют совершать прыжки с высоты до 4000 м, а при наличии кислородного оборудования — с еще большей. Специальный купол парашюта позволяет управлять им в полете. Благодаря этому за время снижения десантник может пролететь десятки километров и незаметно проникнуть в тыл противника.

Но самое главное: ночью планирующего парашютиста практически невозможно нельзя обнаружить. Даже если противник заметил самолет и засек точку выброски разведки, он не определит, в какую сторону движутся разведчики на «Арбалетах».

Теперь целые подразделения ВДВ могут десантироваться из самолета, который даже не пересек линию фронта, и планировать на управляемых парашютах на расстояние в десятки километров. При таком методе высадки разведчики остаются невидимыми для радиоэлектронных средств обнаружения. Новая тактика будет эффективна не только во время крупномасштабных военных конфликтов, но и при уничтожении вооруженных формирований террористов.

Заграничные гастроли

Как писали «Известия», российские миротворцы уже перевооружаются новейшими «Калашниковыми». Минобороны приняло решение оснастить все части, предназначенные для выполнения гуманитарных операций, АК-12. Первым оружие получили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Выбор 15-й бригады не случаен — с ноября прошлого года ее подразделения выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Новый автомат не только повысит боевые возможности миротворцев, но и поможет повысить престиж нашей армии за рубежом.

С момента обострения ситуации на границе с Афганистаном мотострелки 201-ой военной базы в Таджикистане получили автоматы АК-12, снайперские винтовки АСВК-М калибром 12,7-мм и пистолеты Ярыгина. Также в этом году Минобороны приняло решение оснастить новейшими образцами вооружения 7-ю военную базу в Абхазии. Размещенные на ней мотострелковые части получат АК-12 и новые боевые машины пехоты БМП-3.

Роман Крецул, Богдан Степовой