Названо причиняющее России «головную боль» оружие США

США способны только в одном залпе отправить к цели до шести тысяч высокоточных дозвуковых крылатых ракет Tomahawk с обычными и ядерными боевыми частями, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Данное обстоятельство автор назвал причиняющим непроходящую головную боль России.

«Отразить подобное нападение пока не видится реальным», — отмечает автор.

Обозреватель напоминает, что Соединенные Штаты располагают около 70 эсминцами типа Arleigh Burke, вооруженными ракетами Tomahawk. «Они бороздят моря и океаны, постоянно находятся вблизи российских границ, в том числе и в Черном море. Это делает Prompt Global Strike нашей непроходящей головной болью — ударить могут в любой момент», — пишет автор.

Тем не менее Литовкин отмечает, что американские ракеты Tomahawk в Сирии «заходили на цель, что называется, с тыла, облетая российские зенитно-ракетные комплексы», поскольку «в противном случае до цели смогли бы добраться разве что единицы».

Обозреватель допускает, что российская система С-500 «Прометей» может оказаться «еще одним подтверждением технологического прорыва» в возможности предупреждения массированного ракетного удара неядерными средствами. «Масштаб вопроса понятен — возможность массированного ракетного удара неядерными средствами довлеет над нами как дамоклов меч», — пишет автор.

В октябре ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что первый бригадный комплект С-500 «Прометей» поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, несущей боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над Москвой.

Иван Потапов