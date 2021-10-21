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РИА Новости

Россия и Белоруссия договорились о проведении совместных учений "Щит Союза" в 2023 году

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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения "Щит Союза", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза". В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.

По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

"Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.

Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. "Договорились продолжить её, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года", - пояснил Шойгу.

Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.

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Белоруссия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
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