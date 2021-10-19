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Срок службы российских «Стилетов» продлили

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Источник изображения: Фото: Сергей Казак / РИА Новости

Срок службы российских межконтинентальных ракет УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ) «Стилет» продлили до 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор и конструктор ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов в интервью РИА Новости.

По словам Леонова, на данный момент у «Стилетов» наибольший срок нахождения на боевом дежурстве. «Эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН», — отметил он. Для сохранения комплекса в эксплуатации потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ в рамках единой комплексной программы.

В апреле Александр Леонов рассказывал, что срок службы УР-100Н УТТХ, выступающих носителями гиперзвуковых блоков «Авангард», планируется продлить на три года. «Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно», — сказал тогда генконструктор.


Марина Совина

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Россия
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РС-18
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НПО машиностроения
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