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Раскрыто будущее российского супероружия

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Генконструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов раскрыл будущее российского супероружия. Соответствующие заявления ученого приводит ТАСС.

«Сейчас на слуху "Авангарды", "Кинжалы", "Цирконы", а дальше там целая цепочка систем, которые будут развиваться. Там никаких сомнений нет», — сказал Леонов.

Специалист добавил, что в дальнейшем «могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО (противоракетной обороны — прим. «Ленты.ру»), системы наведения и так далее».

Согласно Леонову, срок службы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ), выступающих носителями гиперзвуковых блоков «Авангард», планируется продлить на три года.

«Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно», — отметил генконструктор.

В декабре 2018 года заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ни одна страна в мире не располагает оружием, подобным российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Проекты
ГЗЛА
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