Blue Origin запустила космический корабль New Shepard с Уильямом Шетнером и тремя другими туристами

Компания Blue Origin в рамках миссии NS-18 провела второй в истории запуск корабля New Shepard с людьми на борту. Участие в миссии принимает 90-летний канадский актер Ульям Шетнер. Три других туриста — Одри Пауэрс, Крис Бошуизен и Глен де Врис.
Корабль запустили с космодрома Corn Ranch в Техасе. Blue Origin отправила в полет четырех туристов, включая 90-летнего актера Уильяма Шетнера, известного по научно-фантастической вселенной Star Trek.
Таким образом, он претендует на звание самого старого человека из всех, кто когда-либо побывал в космосе. В последнее время рекорд принадлежал 82-летней Уолли Фанк, ставшей участницей первого полета New Shepard с экипажем. Тот пуск провели 20 июля. Он (как, впрочем, почти все запуски New Shepard) был успешным. Между двумя первыми пилотируемыми полетами 25 августа провели один беспилотный.
Уильям Шетнер и Одри Пауэрс
Источник изображения: Blue Origin
Помимо Шетнера, на борту корабля находятся вице-президент по миссиям и полетам Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен, а также сотрудник компании Dassault Systemes Глен де Врис. Согласно плану, они должны подняться на высоту около 105 километров, а после — вернуться на землю.
Крис Бошуизен (слева) и Глен де Вриз (справа)
Источник изображения: blueorigin
New Shepard — пилотируемая капсула, которую запускают вертикально с помощью ракеты, оснащенной одним двигателем BE-3. Он работает на водороде (горючее) и кислороде (окислитель). Капсула с туристами отделяется от нее на высоте около 40 километров, затем ракета возвращается на землю и садится при помощи двигателя.
New Shepard
Источник изображения: Blue Origin
Сама капсула после отделения поднимается по инерции до высоты больше 100 километров, которую условно принимают за границу между атмосферой и космосом. Иными словами, туристы могут претендовать на звание астронавтов.
New Shepard имеет просторный и стильный интерьер. На случай непредвиденных ситуаций предусмотрена система аварийного спасения. Садится капсула, используя систему парашютов.
Успех закрепит позиции Blue Origin в сфере космического туризма. Между тем компании предстоит нелегкая конкуренция с Virgin Galactic. Напомним, в июле состоялся суборбитальный полет ее корабля VSS Unity: среди шести пассажиров был глава компании Ричард Брэнсон.
Концепция Virgin Galactic отличается от той, которую избрала Blue Origin. Полет представляет собой подъем примерно до 20-километровой отметки, где происходит отстыковка космолета типа SpaceShipTwo от самолета-разгонщика. Корабль может достигать высоты более 100 километров. Помимо космического туризма, его хотят применять для изучения ионосферы.