Blue Origin запустила космический корабль New Shepard с Уильямом Шетнером и тремя другими туристами

Компания Blue Origin в рамках миссии NS-18 провела второй в истории запуск корабля New Shepard с людьми на борту. Участие в миссии принимает 90-летний канадский актер Ульям Шетнер. Три других туриста — Одри Пауэрс, Крис Бошуизен и Глен де Врис.

Корабль запустили с космодрома Corn Ranch в Техасе. Blue Origin отправила в полет четырех туристов, включая 90-летнего актера Уильяма Шетнера, известного по научно-фантастической вселенной Star Trek.

Таким образом, он претендует на звание самого старого человека из всех, кто когда-либо побывал в космосе. В последнее время рекорд принадлежал 82-летней Уолли Фанк, ставшей участницей первого полета New Shepard с экипажем. Тот пуск провели 20 июля. Он (как, впрочем, почти все запуски New Shepard) был успешным. Между двумя первыми пилотируемыми полетами 25 августа провели один беспилотный.

Уильям Шетнер и Одри Пауэрс Источник изображения: Blue Origin

Помимо Шетнера, на борту корабля находятся вице-президент по миссиям и полетам Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен, а также сотрудник компании Dassault Systemes Глен де Врис. Согласно плану, они должны подняться на высоту около 105 километров, а после — вернуться на землю.

Крис Бошуизен (слева) и Глен де Вриз (справа) Источник изображения: blueorigin

New Shepard — пилотируемая капсула, которую запускают вертикально с помощью ракеты, оснащенной одним двигателем BE-3. Он работает на водороде (горючее) и кислороде (окислитель). Капсула с туристами отделяется от нее на высоте около 40 километров, затем ракета возвращается на землю и садится при помощи двигателя.

New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Сама капсула после отделения поднимается по инерции до высоты больше 100 километров, которую условно принимают за границу между атмосферой и космосом. Иными словами, туристы могут претендовать на звание астронавтов.

New Shepard имеет просторный и стильный интерьер. На случай непредвиденных ситуаций предусмотрена система аварийного спасения. Садится капсула, используя систему парашютов.

Успех закрепит позиции Blue Origin в сфере космического туризма. Между тем компании предстоит нелегкая конкуренция с Virgin Galactic. Напомним, в июле состоялся суборбитальный полет ее корабля VSS Unity: среди шести пассажиров был глава компании Ричард Брэнсон.

Концепция Virgin Galactic отличается от той, которую избрала Blue Origin. Полет представляет собой подъем примерно до 20-километровой отметки, где происходит отстыковка космолета типа SpaceShipTwo от самолета-разгонщика. Корабль может достигать высоты более 100 километров. Помимо космического туризма, его хотят применять для изучения ионосферы.