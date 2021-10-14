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В Войска ПВО поступил первый бригадный комплект зенитной ракетной системы С-500

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Как сообщило 13 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М) производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации (via РИА Новости)

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", - сказал он, не уточнив состав соединения и дату его передачи. ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

По словам собеседника агентства, вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года. Он напомнил, что речь идет о "многолетнем контракте".

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система С-500 начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. 20 июля Минобороны РФ сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

Со стороны bmpd укажем, что, видимо, речь идет о передаче 15-й армии особого назначения ВКС опытного бригадного комплекса ЗПС С-500, ранее проходившего испытания.

В июле 2021 года было сообщено, что Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на поставку ВКС России первой серийной партии из "более 10" зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". Серийные поставки должны начаться в первой половине 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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