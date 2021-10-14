В России разработали снайперский прицел сверхвысокой кратности

Специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) создали новый снайперский прицел сверхвысокой кратности. Он позволит эффективно поражать цели на дальности до полутора тысяч метров. Новинка получила индекс ПО 5-20х56, выпускать ее будут под торговой маркой «Зенит».

О разработке нового снайперского прицела со ссылкой на генерального директора КМЗ Александра Новикова сообщил ТАСС. Прицел имеет большой диапазон ввода поправок по вертикали. Изделие позиционируют как крайне универсальное и позволяющее работать на дистанциях до полутора тысяч метров.

Кратность прицела переменная — от пяти до 20. Стрелок может использовать самые разные калибры: конструктивные особенности новинки позволяют выдерживать отдачу даже самых крупных из них.

Производить прицел будут под торговой маркой «Зенит». По словам Александра Новикова, изделия этой марки показали равные возможности с лучшими зарубежными образцами во время «Армейских международных игр — 2021. «С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил по тактической стрельбе в номинации “Снайпинг”», — отметил гендиректор КМЗ.

Все новые прицелы Красногорский завод хочет показать на оружейной выставке ORЁLEXPO 2021, которая будет проходить в Москве с 14 по 17 октября.

Россия довольно сильно уступала западным странам в разработке снайперского оружия и принадлежностей к нему, однако в последние годы наметился прогресс. В октябре стало известно о завершении государственных испытаний новейшей снайперской винтовки СВЧ, которая должна сменить в Вооруженных силах советскую снайперскую винтовку Драгунова. Ее начали эксплуатировать в 1963 году, сейчас изделие уже не отвечает требованиям времени.

СВЧ Источник изображения: РИА Новости/Алексей Никольский

В качестве основы для СВЧ использовали СВК-2016, которая, в свою очередь, базируется на снайперской винтовке Калашникова. Выбор конструкторами так называемой гардинной схемы позволил максимально облегчить нижнюю часть нового оружия.

Масса всего комплекса без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, емкость магазина — десять патронов. Длина винтовки, в зависимости от комплектации, достигает 115 сантиметров. Небольшие габариты СВЧ и ее универсальность позволяют снайперу обойтись без дополнительного оружия.

Напомним, несколько лет назад Минобороны приняло на вооружение новые автоматы. Ими стали улучшенные варианты автомата Калашникова (Ак-12 и Ак-15), а также АЕК-971 и его развитие в виде АЕК-973.