Войти
Naked Science

В России разработали снайперский прицел сверхвысокой кратности

209
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) создали новый снайперский прицел сверхвысокой кратности. Он позволит эффективно поражать цели на дальности до полутора тысяч метров. Новинка получила индекс ПО 5-20х56, выпускать ее будут под торговой маркой «Зенит».

О разработке нового снайперского прицела со ссылкой на генерального директора КМЗ Александра Новикова сообщил ТАСС. Прицел имеет большой диапазон ввода поправок по вертикали. Изделие позиционируют как крайне универсальное и позволяющее работать на дистанциях до полутора тысяч метров.

Кратность прицела переменная — от пяти до 20. Стрелок может использовать самые разные калибры: конструктивные особенности новинки позволяют выдерживать отдачу даже самых крупных из них.

Производить прицел будут под торговой маркой «Зенит». По словам Александра Новикова, изделия этой марки показали равные возможности с лучшими зарубежными образцами во время «Армейских международных игр — 2021. «С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил по тактической стрельбе в номинации “Снайпинг”», — отметил гендиректор КМЗ.

Все новые прицелы Красногорский завод хочет показать на оружейной выставке ORЁLEXPO 2021, которая будет проходить в Москве с 14 по 17 октября.

Россия довольно сильно уступала западным странам в разработке снайперского оружия и принадлежностей к нему, однако в последние годы наметился прогресс. В октябре стало известно о завершении государственных испытаний новейшей снайперской винтовки СВЧ, которая должна сменить в Вооруженных силах советскую снайперскую винтовку Драгунова. Ее начали эксплуатировать в 1963 году, сейчас изделие уже не отвечает требованиям времени.

СВЧ

Источник изображения: РИА Новости/Алексей Никольский

В качестве основы для СВЧ использовали СВК-2016, которая, в свою очередь, базируется на снайперской винтовке Калашникова. Выбор конструкторами так называемой гардинной схемы позволил максимально облегчить нижнюю часть нового оружия.

Масса всего комплекса без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, емкость магазина — десять патронов. Длина винтовки, в зависимости от комплектации, достигает 115 сантиметров. Небольшие габариты СВЧ и ее универсальность позволяют снайперу обойтись без дополнительного оружия.

Напомним, несколько лет назад Минобороны приняло на вооружение новые автоматы. Ими стали улучшенные варианты автомата Калашникова (Ак-12 и Ак-15), а также АЕК-971 и его развитие в виде АЕК-973.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЕК-971
АК-74 "Калашников"
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
06.10.2021
Россия завершила государственные испытания замены для винтовки СВД
16.05.2017
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
10.06.2015
"Калашников" представит новинки на форуме "Армия - 2015"
19.05.2014
Под прицелом «Швабе»
22.08.2013
Ростех на выставке День инноваций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего