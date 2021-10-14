Войти
ТАСС

Прицел сверхвысокой кратности разработали в России под маркой "Зенит"

187
0
0
Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева
Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

"Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров", - сообщил он.

По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой "Зенит". "Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции", - подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.

Новиков указал, что снайперские прицелы "Зенит" показали себя на равных с лучшими иностранными образцами на Армейских международных играх - 2021.

"С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил РФ по тактической стрельбе (национальный этап Армейских международных игр - прим. ТАСС) в номинации "Снайпинг", - сообщил он. По его словам, прицел Красногорского завода показал себя на равных c австрийским изделием фирмы Kahles.

Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Компании
КМЗ Зверева
Минoбороны РФ
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
28.08.2020
Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые
21.08.2020
Для людей и страны: диверсификация холдинга «Швабе»
02.09.2019
Сергей Попов: "При создании “умных” оптико-электронных систем мы обеспечили полную импортонезависимость"
22.08.2013
Ростех на выставке День инноваций
08.07.2013
Заместитель министра обороны России О.Н. Остапенко провел совещание в ОАО КМЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего