Прицел сверхвысокой кратности разработали в России под маркой "Зенит"

Кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

"Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров", - сообщил он.

По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой "Зенит". "Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции", - подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.

Новиков указал, что снайперские прицелы "Зенит" показали себя на равных с лучшими иностранными образцами на Армейских международных играх - 2021.

"С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил РФ по тактической стрельбе (национальный этап Армейских международных игр - прим. ТАСС) в номинации "Снайпинг", - сообщил он. По его словам, прицел Красногорского завода показал себя на равных c австрийским изделием фирмы Kahles.

Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве.