В Сербии представили винтовку калибра 20 миллиметров

На международной оборонной выставке «Партнер-2021» в Белграде (Сербия) представили крупнокалиберную винтовку Sarac 99. Для оружия используются боеприпасы калибра 20 миллиметров. Об этом сообщает Army Recognition.

Издание отмечает, что крупнокалиберные винтовки предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы в укрытиях. Однако защищенность современной техники позволяет выдерживать обстрел распространенными боеприпасами калибра 12,7 на 99 миллиметров.

Винтовка от компании «Югоимпорт» (Yugoimport) использует патроны калибра 20 на 110 миллиметров. Начальная скорость снаряда составляет 840 метров в секунду. Это позволяет Sarac 99 пробить стальную плиту толщиной в 25 миллиметров с расстояния до 200 метров. Максимальная скорость стрельбы винтовки достигает пяти выстрелов в минуту.

Масса оружия без магазина и прицельных приспособлений составляет около 50 килограммов. 3,5-килограммовый магазин винтовки вмещает семь патронов. Расчет из двух человек может нести боезапас в три магазина.

В сентябре РИА Новости сообщили о разработке сверхдальнобойной снайперской винтовки. Российская компания ORSIS (входит в группу «Промышленные технологии») работает над перспективной винтовкой под патрон 12,7 на 99 миллиметров. Оружие позволит поражать цели на дальности до трех километров.

Даниил Иринин