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В России разработают сверхдальнобойную винтовку

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские конструкторы работают над сверхдальнобойным снайперским комплексом. Крупнокалиберная снайперская винтовка получит патрон стандартизованного калибра НАТО. В 2022 году начнется испытание нового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный конструктор компании ORSIS (входит в группу «Промышленные технологии») Максим Байметов рассказал в интервью агентству, что перспективная винтовка сможет поражать цели на дальности до трех километров. Оружие получит стандартизованный НАТО патрон калибра 12 на 99 миллиметров.

Байметов отметил, что перспективная винтовка создана для экспортного рынка, но российские силовые структуры также заинтересованы в проекте. Винтовка позволит снайперам поражать цели на больших расстояниях. «Сегодня в России боевое оружие такого класса никто не производит», — добавил главный конструктор ORSIS.

Ранее в России представили роботизированный комплекс «Сосна-Н», предназначенный для борьбы со снайперами. Лазерно-оптическая установка может сканировать окружающее пространство, обнаруживая оптические приборы. Для противодействия снайперам противника прибор способен направлять лазерный луч.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
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