В России начали разработку ПЗРК повышенной дальности

Госкорпорация «Ростех» начала разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности. Об этом рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

На сегодняшний день максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.

«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», — сказал Оздоев.

Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Александр Романюк в свою очередь отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК.

В начале октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Метка» в скором времени поступит на вооружение. Российские войска получат комплекс, оснащенный устойчивой к оптическим помехам головкой самонаведения. ПЗРК нового поколения получил головку самонаведения, которую отличает устойчивость ко всем видам оптических помех.

Марина Совина