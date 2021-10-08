Шойгу сообщил о формировании новых полков на востоке РФ из-за угроз безопасности

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе (ВВО) - реакция на угрозы безопасности России, заявил министр обороны РФ.

"Что касается Восточного военного округа. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них - формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны в четверг.

По его словам, до конца года округ получит 1 606 единиц вооружения и военной техники. "Таким образом, доля современных образцов возрастёт до 56%", - сказал министр.

Он напомнил, что 1 июля спущен на воду четвёртый из серии корвет "Резкий" проекта 20380 для Тихоокеанского флота.

Говоря о внедрении современных вооружённых конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений, министр отметил, что это позволило повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

"Впервые в новейшей истории российских Вооружённых сил проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне", - сказал Шойгу.

В авиационных соединениях и воинских частях округа, отметил он, основные усилия сосредоточены на освоении современных многофункциональных авиационных комплексов.

"Средний налёт молодых лётчиков оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а транспортной и армейской - более чем в полтора раза", - сообщил министр обороны.

Согласно открытым данным, 127-я мотострелковая ордена Кутузова дивизия - тактическое соединение Сухопутных войск РФ. Пункт постоянной дислокации - село Сергеевка Пограничного района Приморского края. Соединение входит в состав Пятой общевойсковой армии ВВО (штаб в Уссурийске).