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РИА Новости

Украина и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Черном море

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Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели.

Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину.

"Безопасность в Черном море сегодня была одной из ключевых тем наших переговоров. Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий любой страны", - заявил Кулеба на брифинге в четверг по итогам встречи с Чавушоглу.

По его словам, Украина и Турция будут усиленно сотрудничать для достижения этой цели.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит конференцию по вопросам безопасности в Черном море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
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