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В России предложили способ борьбы с американским десантом

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В России предложили применять для защиты от потенциальных морских десантов США авиацию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) малого класса. С соответствующим заявлением выступили авторы научной статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Ученые отметили, что актуальность разработки эффективных способов противодействия морскому десанту высока, поскольку Россия имеет протяженную морскую границу. Кроме того, идет развитие навигации по Северному морскому пути, освоение Арктики сопредельными странами, а некоторые государства предъявляют претензии к России на Дальнем Востоке и в других регионах.

«Возрастающие боевые способности по высадке морских десантов, за счет принятия на вооружение новых катеров на воздушной подушке, позволили вероятному противнику разработать новые подходы к организации и проведению морской десантной операции. В частности, запас хода по морю десантно-высадочных средств позволяет осуществлять так называемую "загоризонтную" высадку, то есть на расстоянии от береговой черты (30-50 миль) вне зоны прямой видимости средств разведки», — пояснили авторы исследования, отметив, что новые корабли и десантно-высадочные средства позволили американцам значительно повысить боевые возможности.

В таких условиях ученые предложили еще до высадки десанта наносить по нему удар целым роем малых беспилотников. Уточняется, что БПЛА должны атаковать противника противопехотными и противотранспортными минами и боеприпасами малого калибра, а также сбрасывать маяки, чтобы подсветить цели для пилотируемой боевой авиации.

Эти действия, по мнению исследователей, обеспечат последующую атаку вертолетов или​ самолетов — они будут наносить удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от маяков. Это даст сухопутным силам возможность развернуть на берегу огневые средства и в итоге сорвать планы противника, говорится в статье.

В сентябре сообщалось, что США нашли слабые места в обороне России. Единая сеть боевых подразделений, созданная в рамках проекта «Конвергенция», может обеспечить превосходство над вероятным противником, заявили там.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
БПЛА
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