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В США нашли слабые места обороны России

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Источник изображения: Фото: Philippos Christou / AP

В США нашли слабые места в обороне России и Китая. Единая сеть боевых подразделений, созданная в рамках проекта «Конвергенция», может обеспечить превосходство над вероятным противником, считают в США. Особенности программы раскрыло в материале РИА Новости.

Целью проекта «Конвергенция» является массовое использование автономных боевых единиц, которые смогут обнаружить и уничтожить цель без вмешательства оператора. Впервые новую концепцию отработали на прошлогодних испытаниях на полигоне Юма в Аризоне. Американские военные объединили в рамках тестов около тридцати новых технологий.

Новые учения пройдут с 12 октября по 10 ноября. Команда из 900 инженеров и ученых станет частью группировки численностью около 7000 человек. В маневрах примут участие сухопутные соединения, морская пехота, авиация и корабли. Сценарий учений описывает противостояние с сопоставимым противником. К подобным можно отнести лишь Россию и Китай.

Американские военные прорабатывают несколько этапов прорыва обороны противника.Сначала беспилотники, спутники и спецподразделения обеспечат командование актуальной информацией. После этого системы противовоздушной обороны отразят удар ракет противника.

Первая контратака, предполагаемая учениями, включает использование высокоточного оружия и спецподразделений. Параллельно военные отработают снабжение подразделений дронами и дозаправку авиации беспилотниками MQ-25.

Завершающий этап учений включает повторную разведку с использованием автономных платформ. За беспилотными системами пройдут десантники, использующие систему дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Специальные очки позволят бойцам своевременно получать актуальную информацию. Завершение «разгрома» условного противника обеспечит автономный удар беспилотной авиации.

На учениях войска будут отрабатывать прорыв защищенных зон, прикрытых ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы противника. К таким зонам относится часть береговой линии Китая и Калининградская область России.

Ранее американское издание Stars and Stripes написало об использовании роботизированных платформ на учениях «Запад-2021». Авторы отметили прогресс в развитии российских бесплотных систем.


Даниил Иринин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
MQ-25 Stingray
Проекты
БПЛА
Военные учения
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