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В Монголии заметили Mercedes-Benz c зенитной установкой

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

В Монголии завершилась активная фаза учений «Селенга-2021». На маневрах с участием соединений Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии заметили Mercedes-Benz с зенитной установкой. Грузовики Unimog использовали монгольские военнослужащие. Об этом сообщает «Российская газета».

В ходе учений на высокогорном полигоне «Дойтын Ам» российские подразделения использовали танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. В свою очередь, монгольские военнослужащие задействовали танки Т-72А и бронетранспортеры БТР-70М. Артиллерийскую поддержку войскам оказывали гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Для прикрытия войск от ударов с воздуха монгольские военные применили зенитные установки калибра 23 миллиметра ЗУ-23-2. Пушки установили на платформах грузовых вездеходов Mercedes-Benz Unimog U5000. Ранее правительство Германии передало Монголии грузовики из наличия Бундесвера в рамках военной помощи.

В ежегодных учениях «Селенга-2021» приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Маневры проходили в сложных климатических условиях. Церемония закрытия международных военных учений прошла в монгольском городе Зуун Мод.

В сентябре «Российская газета» обратила внимание на бронетранспортеры, которые использовали российские десантники на учениях. Подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ применило десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2.


Даниил Иринин

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Страны
Германия
Монголия
Россия
Продукция
БМП-2
БТР-70
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Т-72
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