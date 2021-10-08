Первые полеты истребителей F-35B с японского авианесущего корабля Izumo

3 октября 2021 года состоялись первые полеты со взлетом и посадкой двух истребителей пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II авиации морской пехоты США с японского авианесущего корабля (официально эскадренного миноносца-вертолетоносца) DDH 183 Izumo. Цикл испытательных полетов американских F-35B с Izumo, который проходит по 7 октября, призван обеспечить проверку совместимости и возможности базирования F-35B на Izumo после недавно проведенной модернизации этого корабля для данной цели. Данные полеты ознаменовали возвращение Японии в число стран обладающих авианосным флотом, впервые после 1945 года.

Истребитель пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II из состава 242-й истребительно-штурмовой эскадрильи (VMFA-242) авиации морской пехоты США на полетной палубе японского авианесущего корабля DDH 183 Izumo. 03.10.2021 (с) ВМС Сил самообороны Японии

Испытательные полеты на Izumo у тихоокеанского побережья Японии проводят два самолета и экипажа F-35B из состава 242-й истребительно-штурмовой эскадрильи (VMFA-242 Bats) авиации морской пехоты США, постоянно дислоцируемой в Японии на авиабазе Ивакуни.

С июня 2020 года по июнь 2021 года Izumo прошел на верфи Isogo корпорации Japan Marine United (JMU) в Йокогаме первый этап стоимостью 3,1 млрд иен (28 млн долл) модернизации, направленной на обеспечение возможности базирования на корабле самолетов F-35B. На корабле были доработаны системы управления посадкой и воздушным движением, оборудование подачи электропитания, а также нанесено на полетную палубу термостойкое покрытие и сделана соответствующая разметка. Работы по второму этапу переоборудования Izumo будут проводиться в 2025 финансовом году, а второй однотипный корабль DDH 184 Kaga пройдет сразу полную модернизацию начиная с 2022 финансового года. Второй этап переоборудования Izumo и полный этап переоборудования Каgа предполагают изменение формы носовой части кораблей с целью ее расширения, а также установку электронно-оптической системы посадки JPALS и полное переоборудование ангара, подъемников, хранилищ топлива, вооружения и запчастей и т.п., которое обеспечит возможность полноценного базирования F-35B на этих кораблях. Установка трамплина не планируется.

После полного переоборудования оба корабля типа Izumo будут способны нести до 12 истребителей F-35B каждый, но типовой состав авиагруппы, видимо, будет включать шесть-восемь самолетов F-35B, шесть противолодочных вертолетов SH-60K/L и два транспортных и поисково-спасательных вертолета MCH-101 (AW101).

Корабли DDH 183 Izumo и DDH 184 Kaga проектов 22DDH и 24DDH изначально строились как противолодочные вертолетоносцы для замены эскадренных миноносцев-вертолетоносцев DDH 143 Shirane и DDH 144 Kurama (несших по три вертолета) в качестве флагманских кораблей двух из четырех эскортных флотилий надводных сил японского флота. Оба корабля типа Izumo были построены на верфи Isogo корпорации Japan Marine United (JMU) в Йокогаме и введены в строй в 2015 и 2017 годах, став крупнейшими японскими боевым кораблями послевоенной постройки. Стоимость строительства каждого корабля составила около 1,5 млрд долл. Корабли имеют водоизмещение порожнем 19500 тонн, полное водоизмещение 26000 тонн, наибольшую длину 248 м и ширину 38 м, ангар из трех отсеков имеет общую длину 125 м и ширину 21 м. Корабли были способны нести до 28 вертолетов семейства SH-60 (из них 14 в ангаре), хотя после ввода в строй штатный состав авиагрупп был лимитирован семью противолодочными вертолетами SH-60K и двумя транспортными и поисково-спасательными вертолетами MCH-101 (AW101).

Хотя с самого начала постройки за рубежом существовали спекуляции относительно приспособленности проекта этих кораблей для несения самолетов F-35B, и, как сообщается, предложения на этот счет рассматривались министерством обороны Японии уже в 2013 году, однако масштабы планируемой модернизации свидетельствуют, что при проектировании несение F-35B особо не учитывалось, хотя с самого начала предусматривалась возможность несения на палубе конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey и транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook.

Лишь в 2016 году министерством обороны Японии было принято решение о об обеспечении базирования F-35B на данные корабли, для чего в 2017-2018 годах JMU была проведена соответствующая ОКР. Официально решение о переоборудовании Izumo и Kaga для постоянного базирования F-35B было объявлено в ноябре 2018 года.

В декабре 2018 года было объявлено о решении правительства Японии приобрести 42 самолета F-35B для корабельного базирования, соответствующее межправительственное соглашение с США по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) было заключено в 2020 году. Поставка по нему первых 18 самолетов F-35B Японии ожидается уже в 2023 финансовом году. Сообщается, что истребителями F-35B будут укомплектованы две новосформированные эскадрильи ВВС Сил самообороны Японии с базированием на авиабазе Ньютабару. Полноценная операционная готовность японских F-35B на Izumo и Kaga ожидается с 2026 финансового года.

В состав ВМС Сил самооброны Японии входят также два вертолетоносца (эсминца-вертолетоносца) предшествующей постройки DDH 181 Hiyga и DDH 182 Ise, введенные в строй в 2009-2011 годах (водоизмещение порожнем 13950 тонн, полное водоизмещение 19000 тонн, наибольшая длина 197 м, ширина 33 м), но, как сообщается, размещение на них самолетов F-35B не планируется ввиду недостаточных размеров этих кораблей.

Полеты двух истребителей пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой Lockheed Martin F-35B Lightning II авиации морской пехоты США с японского авианесущего корабля DDH 183 Izumo. 03.10.2021 (с) ВМС Сил самообороны Японии

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