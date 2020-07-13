Планируемая поставка Японии еще 105 истребителей F-35

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 9 июля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Японии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 105 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II - в том числе 63 истребителей F-35A и 42 истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит рекордные 23,11 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в поставку не входит.

18-й полученный ВВС Сил самообороны Японии истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АХ-18, японский регистрационный номер 09-8718). Гифу, 13.12.2019 (с) あずち88さん

Данное уведомление соответствует ранее объявленным планам правительства Японии о намерении приобрести суммарно 105 истребителей F-35A и 42 истребителя F-35B - последние для корабельного базирования.

Напомним, что ранее в декабре 2011 года правительство Японии заключило с США соглашение о приобретении первых 42 истребителей F-35A по линии американской программы межправительственных военных продаж FMS, общая стоимость соглашения составляет около 10 млрд долл. Первые четыре F-35A для Японии по данному соглашению были построены в США корпорацией Lockheed Martin на предприятии в Форт-Уорте (Техас), где первый из них (серийный номер AХ-01, японский номер 69-8701) был передан японской стороне 23 сентября 2016 года, а остальные 38 (начиная с АХ-05) собираются в Японии на специально созданном предприятии Komaki South F-35 Final Assembly and Check Out (FACO) японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Нагое, где первый собранный самолет был выкачен 5 июня 2017 года. Видимо, и все планируемые к закупке по новому уведомлению DSCA самолеты F-35A/B также должны собираться на FACO. Японская промышленность принимает активное участие в субподрядных работах по их производству.

К настоящему времени ВВС Сил самообороны Японии получили 18 самолетов F-35A, один из которых (первый самолет японской сборки, серийный номер АХ-05, японский регистрационный номер 79-8705) потерпел катастрофу 9 апреля 2019 года.

Первые 42 самолета F-35A в ВВС Сил самообороны Японии поступают на вооружение 302-й и 301-й тактических истребительных эскадрилий, заменяя в их составе истребители F-4EJ-Kai, при этом обе эскадрильи при перевооружении переводятся из состава 7-го крыла в Хякури в состав 3-го крыла в Мисава.