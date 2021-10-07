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ТАСС

Глава Корпорации морского приборостроения заявил, что КМП находится на этапе становления

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Фото: Пресс-служба ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".

Леонид Стругов отметил, что идет работа по изучению вопросов функционирования концернов, вошедших в КМП

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Корпорация морского приборостроения (КМП) сейчас находится на этапе становления. Об этом ТАСС сообщил глава КМП Леонид Стругов на полях Севастопольского военно-морского салона.

"Сейчас речь идет только о начале функционирования корпорации. Идет работа по изучению вопросов функционирования концернов (вошедших в КМП), по их оргструктурам, по их финансово-экономическому состоянию. Это самое начало", - сказал он.

Стругов напомнил, что начало работы корпорации - это принятие решений и оформление документов. В частности, "получена лицензия по работе с материалами по защите гостайны".

По его словам, идет строительство офиса в Санкт-Петербурге на территории концерна "Электроприбор". В Москве идет ремонт на территории здания Акустического института имени Н. Н. Андреева.

"Идет становление корпорации, подбор людей. У меня уже есть соответствующие заместители по отдельным видам работ", - сказал он, напомнив, что находится в должности всего полгода.

КМП учреждена на основании указа президента РФ от 1 апреля 2020 года и постановления главы правительства России от 1 июня 2020 года. Она строится на основе четырех концернов - московского "Моринформсистема-Агат" и питерских "Океанприбор", НПО "Аврора" и ЦНИИ "Электроприбор".

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Польша
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Аврора НПО
Моринформсистема-Агат
Электроприбор
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