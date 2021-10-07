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ЦАМТО

МО Словакии направило запросы на поставку для ВС страны колесных и гусеничных ББМ

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Источник изображения: Фото: mosr.sk

ЦАМТО, 6 октября. Министерство обороны Словакии объявило о продолжении процедуры закупки новых гусеничных и колесных бронемашин для Вооруженных сил страны.

После утверждения методики закупок правительством Словацкой Республики и обобщения требований, министерство направило приглашения подать заявки на поставку новой бронетехники в 33 страны.

Как пояснил государственный секретарь Министерства обороны Мариан Майер, он лично передал представителям 22 стран документацию, в которой указаны сроки приобретения, технические требования, а также список ключевых критериев. В другие страны запросы отправлены дипломатической почтой. В случае боевых бронированных машин с колесной формулой 8x8 заинтересованные стороны должны подать заявки до конца 2021 года, а предложения на поставку гусеничных ББМ должны быть представлены до конца января 2022 года.

Новые бронемашины заменят эксплуатирующуюся около 50 лет технику, не соответствующую стандартам НАТО. Как отмечается, в рамках программы будут приобретены современные боевые машины для пяти батальонов Сухопутных войск.

Предложения будут оцениваться по нескольким критериям: цене (35% в удельном "весе" всей оценки), техническим характеристикам (30%), логистике в течение срока эксплуатации (10%), участию национальной оборонной промышленности (25%). При этом доля участия ОПК Словакии должна составить не менее 40% от общей стоимости приобретения.

На основе общей оценки в рамках каждого проекта будут определены по три финалиста, чьи машины будут испытаны в условиях ВС Словацкой Республики. Министерство обороны намерено завершить оценку и подготовить рекомендации для правительства о закупке ББМ с колесной формулой 8x8 до конца марта 2022 года, а о закупке гусеничных бронированных машин – до конца июня 2022 года. В случае успешной реализации процедур, первые бронемашины могут быть поставлены уже в 2024 году.

Как планируется, закупка техники будет осуществляться в формате межправительственного соглашения (G2G). Эта форма позволит обеспечить меньшие цены на продукцию и гарантировать поддержку техники в течение всего срока действия договора. В числе других преимуществ называют возможность более глубокого военного сотрудничества и углубления стратегического партнерства со странами-партнерами и экономию средств.

Ориентировочная стоимость 152 гусеничных бронемашин составляет 1,739 млрд. евро (с НДС), а 76 ед. ББМ с колесной формулой 8x8 – 332 млн. евро. Окончательная стоимость будет определена по результатам тендера.

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Страны
Словакия
Проекты
NATO
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