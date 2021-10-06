Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) получат новое вооружение. Минобороны согласовало требования к перспективным образцам. В число новинок вошли беспилотные огнеметные системы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

В России появятся беспилотные огнеметчики на платформе квадрокоптеров и миниатюрных беспилотников. Ударные системы смогут поражать позиции противника термобарическими и зажигательными боеприпасами.

По словам начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, уже начата работа над созданием огнеметного комплекса на базе беспилотника. Система получит прицельный комплекс для круглосуточного применения и боеприпасы различного назначения.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что беспилотные огнеметные системы позволят поражать цели в инженерных сооружениях и зданиях. Также беспилотники смогут использоваться для атаки на важные объекты в тылу противника. Он подчеркнул, что точечные удары термобарическими боеприпасами позволят снизить сопутствующий ущерб.

Ранее в Турции испытали малогабаритную ракету METE. Боеприпас массой 1,2 килограмма предназначен для вооружения квадрокоптеров, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Даниил Иринин