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Интерфакс-АВН

Министр обороны США и генсек НАТО высказались за укрепление Североатлантического альянса - Пентагон

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - США и их союзникам по НАТО предстоит большая работа в области адаптации альянса к изменяющейся стратегической обстановке в мире и пересмотра стратегической концепции блока, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Нам нужны постоянные инвестиции в сдерживание и оборону НАТО, а также пересмотренная стратегическая концепция, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической обстановке. Так что нам многое предстоит сделать", - сказал Остин на встрече в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Американский министр отметил, что эти вопросы будут в центре внимания на предстоящей в конце октября встрече министров обороны стран НАТО.

Остин подчеркнул: "Сейчас НАТО остается важнейшим форумом для консультаций, принятия решений и действий по вопросам трансатлантической безопасности и обороны, а также основой, на которой мы продолжаем строить нашу коллективную безопасность и общее процветание. Это самый мощный и успешный альянс в истории, и мы собираемся сохранить его таким и впредь".

Столтенберг со своей стороны заявил: "Блок НАТО так же важен, как и прежде, потому, что мы сталкиваемся с более конкурентным миром. Мы видим, что Россия несет ответственность за агрессивные действия, мы видим, как более напористый Китай использует свою экономическую и военную мощь, и мы также сталкиваемся с киберугрозами, постоянными террористическими угрозами, а также с влиянием изменения климата на безопасность".

По его словам, "нет ни одного континента, ни одной страны, которые могли бы справиться с этой проблемой в одиночку". Поэтому Северная Америка и Европа, будучи союзниками по НАТО, должны "адаптировать альянс к меняющимся условиям безопасности, и это именно то, что мы делаем".

Столтенберг отметил, что с 2014 года страны НАТО, помимо запланированных расходов, вложили в укрепление обороны блока дополнительные $260 млрд.

"Таким образом, НАТО адаптируется, реагируя на более сложные условия безопасности, и нам необходимо поддерживать этот импульс по мере продвижения вперед", - заявил генсек НАТО.

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