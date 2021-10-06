Высокая орбита Пентагона

Россия обязана реагировать на перенос американской политики сдерживания в космическое пространство

Государственный департамент США и Пентагон наращивают мероприятия по совершенствованию стратегического сдерживания геополитических противников Америки – России и Китая. Новые импульсы этой работе придает изменение комплекса угроз, связанных с крахом американской политики в Афганистане, усиливающимся противостоянием между Вашингтоном и Пекином в Юго-Восточной Азии и спровоцированным американскими администрациями развалом отношений с Москвой. Наряду с сохранением классических видов сдерживания – стратегического ядерного и неядерного как основ внешней политики все более широкое применение в отношениях с оппонентами приобретают доктрины принуждения посредством отрицания.

Горькая пилюля

В дополнение к Тихоокеанской инициативе сдерживания, включенной в запрос Пентагона на 2022 финансовый год («Черноморская пилюля Москвы»), в США разрабатывается новая стратегия сдерживания Китая и России применительно к космическому пространству. Первые шаги в этом направлении продемонстрировали принципиальные отличия между классическими видами сдерживания и сдерживанием в космосе.

Классическая теория сдерживания строится на необходимости управления восприятием уязвимости, создании надежных средств отрицания выгоды или наказания (сдерживание посредством отрицания) и четкого информирования оппонента об угрозе, намерениях и располагаемых ресурсах для ее осуществления. По всей видимости, стратегия сдерживания в космосе будет включать те же самые усилия, хотя подход к их приложению может значительно измениться из-за характера: что подлежит сдерживанию, скрупулезного учета характеристик этой области и сценариев конфликта, который ее охватывает. И наконец, самое главное – успешный подход к сдерживанию в космосе требует четкого понимания того, что повлечет за собой переход от сдерживания потенциала к сдерживанию в определенной области, а именно в космосе.

Применительно к действиям в космосе сдерживание наказанием основано на угрозе возмездия и причинения атакующей стороне неприемлемого ущерба. Эффективность сдерживания зависит от опасения, связанного со способностью защищающегося причинить ущерб, превышающий выгоды, полученные с помощью враждебных действий против объектов в космосе. Оружие, используемое в интересах сдерживания, должно быть известно. Оно также должно обладать способностью достигать атакующего, преодолевать его защиту и наносить поражение его объектам в космосе или на земле (либо делать и то, и другое). Однако практическое использование стратегии сдерживания наказанием способно привести к эскалации конфликта.

Сдерживание посредством отрицания представляется более гибким инструментом и рассчитано на то, чтобы создать физические препятствия противнику, затруднить ему достижение цели, сделать враждебные действия против объектов в космосе невыгодными, затруднить их захват или поражение. Такой вид сдерживания в космосе, как и на земле, предусматривает для противника некую «горькую пилюлю», глотать которую он может поостеречься.

Окна уязвимости

Сегодня по инициативе Госдепа и Пентагона развернуты исследования основных аспектов сдерживания в космосе. В августе Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о милитаризации космоса и о расширении окон «особенной уязвимости» для космических систем Пентагона. Авторы доклада исходят из того, что космос больше не является безопасной зоной, а превосходство американских военных в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

“Для реализации стратегии сдерживания в космическом пространстве против России и Китая США намерены привлекать в первую очередь НАТО и союзы в Азии: Японию, Южную Корею, Тайвань и Индию. Вскоре к ним присоединится Австралия, которая собирается учредить свои космические силы”

Причина – рост спектра надуманных потенциальных угроз в космосе для Вашингтона со стороны России и Китая, которые якобы разрабатывают и тестируют многочисленные боевые системы, потенциально представляющие угрозу для космических средств Пентагона. Подобные утверждения имеют целью сформировать еще одну стратегическую угрозу для безопасности США и на этой основе добиться наращивания финансирования усилий по милитаризации космоса. Вашингтон рассчитывает также на укрепление союзнической солидарности, основательно поколебленной крахом операции в Афганистане и неопределенностью внутренней обстановки в США.

Согласно национальной космической стратегии США от 2020 года космос сейчас – это отдельная область ведения боевых действий, требующая изменений политики, стратегий, операций, инвестиций, возможностей и опыта в масштабах всего предприятия для новой стратегической среды.

Утверждается, что российские противокосмические системы включают в себя средства кинетического физического, некинетического физического и электронного действия, а также киберсредства. Средства некинетического физического действия включают в себя лазеры, высокомощное микроволновое оружие и ядерные боеголовки, которые при подрыве в космосе создают электромагнитный импульс, выводящий из строя спутники. Достигнутый уровень развития военных технологий России и Китая в США рассматривают как вызов, который коснется активности на околоземной орбите.

Новый импульс наращиванию американских усилий в космосе придал 36-й космический симпозиум, прошедший с 21 по 26 августа в Колорадо-Спрингс, продемонстрировавший наличие все более явных тенденций на милитаризацию космоса.

Генерал Джим Дикинсон, командующий Космическими войсками – шестым видом ВС США, пообещал в скором времени представить новую стратегию космического командования, где будет определена «боевая сила в космосе, способная добиваться и поддерживать космическое превосходство – когда, где и как долго оно понадобится». Военные считают, что космические силы и космическое командование должны публично продемонстрировать Москве и Пекину не только способность выводить из строя любые космические системы противодействия, которые они могут разрабатывать или развертывать, но и атаковать спутники, на которые они, как и США, полагаются для связи, позиционирования, навигации и синхронизации, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В докладе корпорации РЭНД Tailoring Deterrence for China in Space («Адаптация сдерживания Китая в космосе», 2021) космическое сдерживание определяется как «сдерживание вмешательства в любые системы, которые работают в космосе или поддерживают функционирование космических систем с Земли. Это вмешательство может принимать форму действий против самих космических средств, начиная от ослепления оптики спутника или глушения каналов связи до применения кинетического оружия против этих спутников, или оно может принимать форму действий против наземных средств, поддерживающих космические возможности».

Стратегия сдерживания в космосе должна обеспечивать доверие и легитимность междоменных ответных мер, учитывать асимметричные уязвимости и проводить коммуникации, связанные с возможностями определения и намерениями. Обмен сообщениями и нормы являются важным инструментом стратегии сдерживания в космосе, но успех этого подхода в значительной степени зависит от цели этих сообщений. По этой причине адаптация стратегии сдерживания к конкретному противнику особенно важна.

Адаптация предусматривает, что стратегия сдерживания в космосе для Китая будет представлять особый набор форм и способов воздействия, тогда как для России у США предусматриваются несколько иные меры. В докладе утверждается, что в Китае воспринимают космическое пространство как одну из серьезных уязвимостей США. Пекин имеет противоспутниковое оружие, которым может поразить практически любые объекты США в космосе. В Вашингтоне также считают, что Китай стремится достичь превосходства в космосе, то есть иметь свободу действий и в то же время не допускать к космическому пространству своих противников. По этой причине США опасаются возможного развертывания Китаем каких-либо систем вооружений в космосе.

Союзники

Для реализации стратегии сдерживания в космическом пространстве против России и Китая США намерены привлекать в первую очередь НАТО и союзы в Азии: Японию, Южную Корею, Тайвань и Индию. Вскоре к ним присоединится Австралия, которая собирается учредить свои космические силы.

США рассчитывают, что как в Европе, так и в Азии организация сетей внутри и межрегионального сотрудничества в стратегических отраслях промышленности и НИОКР по противодействию угрозам из космоса в долгосрочной перспективе сделает ткань союзнических отношений более плотной и трудно проницаемой. В стратегическом плане это позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на защите наиболее уязвимых объектов в космосе.

Привлекая союзников к решению задач сдерживания в космосе, США получают дополнительную возможность сконцентрировать собственные ресурсы на разработке более совершенных систем оружия сдерживания путем наказания.

Кроме того, крах операции США и НАТО в Афганистане существенно подорвал доверие европейских государств к надежности союзнических обязательств Вашингтона. В этом контексте привлечение союзников к деятельности по сдерживанию в космосе делает расширенное сдерживание в целом более устойчивым против угроз гибридной войны, несет политическую и дипломатическую выгоду для консолидации НАТО. Не секрет, что союзники по НАТО испытывают недоверие к США, которые чрезмерно полагаются на сдерживание угрозой возмездия. В отличие от возмездия, которое может оказаться неподконтрольным, отрицание отвечает очевидным интересам союзника, который получает сильные стимулы для противоборства агрессору.

Политика сдерживания

Политику США по наращиванию возможностей сдерживания Китая в космосе предлагается строить исходя из следующих соображений:

успешный подход к сдерживанию в космосе требует доверия и легитимности междоменных ответов на агрессию, союзы могут помочь установить это доверие и легитимность;

установление поведенческих норм важно для стратегии сдерживания в космосе, и подход к построению этих норм должен быть адаптирован к конкретному субъекту;

из-за амбиций Китая в космосе их сдерживание требует значительных затрат на агрессивные действия в космосе. Наложение Китаю политических издержек за агрессивные действия может быть поддержано за счет стратегической координации между США и их союзниками;

взгляд Китая на космос как на критическую уязвимость делает космический потенциал США привлекательной целью для атак. Подчеркивание собственной зависимости Китая от возможностей космического базирования должно быть частью индивидуализированной стратегии сдерживания.

Властным структурам США рекомендуется следующая линия поведения:

публичные заявления Вашингтона должны включать сдерживание планов Китая повлиять на все усилия США посредством деятельности в космосе;

чтобы разработать эффективную стратегию сдерживания, Америке следует смягчить представление о том, что ограниченное использование космических сил будет действовать как сдерживающий фактор и позволит решить проблему уязвимости США в космосе;

Вашингтону следует активизировать свои усилия, привлекая ключевых союзников и партнеров к сдерживанию.

Пристальное внимание США к вопросам сдерживания в космосе создает новые угрозы международной и национальной безопасности России. Широкий подход к оценке этих угроз демонстрирует опасность логики, которой следуют американцы и связанной с намерениями наращивать усилия в космосе в рамках стратегии сдерживания, что влечет за собой необходимость создавать военные возможности, превосходящие имеющиеся у оппонентов.

Угрожающая реальность новых вызовов и угроз в космосе делает необходимой для России разработку комплексной программы противодействия, разработанной на основе единой методологии оценки и анализа синтеза доктрин сдерживания, принуждения и сдерживания отрицанием, воплощенных в стратегии гибридной войны. Последняя стала одним из важных факторов межгосударственной борьбы и связанной с комбинированным применением силовых и несиловых методов.

Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (901) за 5 октября 2021 года