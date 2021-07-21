Черноморская пилюля Москвы

На провокации внешнеполитических ведомств США и НАТО Россия отвечает доктриной сдерживания

Мир трансформируется: обстановка развивается по военно-силовому сценарию, и среда международной безопасности становится все более сложной. Макрокосм превратился в принципиально новую систему взаимоотношений цивилизаций, государств, центров силы и тенденций, радикально меняющих мироустройство, и, как следствие, нового порядка, который пытаются сформировать США и НАТО с помощью военных и невоенных средств и способов принуждения.

Перспектива ограниченной войны и эсминец «Дефендер»

Провокации, которые постоянно устраивают США и их союзники у границ России, одной из целей имеют сместить психологическое бремя конфликта – опасение перед возмездием – с провокатора-агрессора и переложить ответственность на объект агрессии реальную опасность эскалации военного конфликта.

Подобная дилемма, свойственная подлой англосаксонской дипломатии, создает ситуацию, когда оба варианта нежелательны (оба хуже!), и идет выбор по принципу «меньшего зла», что фактически ставит обороняющегося в положение, когда он постоянно может недостаточно отреагировать на неоднозначные провокации и тем самым рискует потерять контроль над стратегически важными пространствами по умолчанию. Или среагировать чрезмерно и вследствие этого рискует войной. Выход из создающейся таким образом непростой стратегической ситуации требует немалого дипломатического мастерства.

Примером умелого нахождения баланса в упомянутой стратегической альтернативе является использование руководством России возможностей доктрины сдерживания посредством отрицания в ходе инцидента с британским эсминцем «Дефендер». 23 июня 2021 года Минобороны России сообщило, что после предупредительных артиллерийских выстрелов российского пограничного корабля, которые обозначали, что британский эсминец Defender, следовавший к югу от Крымского полуострова, вторгся в территориальные воды России, бомбардировщик Су-24 сбросил четыре авиабомбы по курсу корабля и заставил капитана отдать приказ изменить курс.

“В полном соответствии с доктриной сдерживания посредством отрицания Москва превратила инцидент в Черном море в «горькую пилюлю», которую и предложила проглотить западным, да и восточным тоже, оппонентам России”

Говоря о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ у побережья Крыма, президент Путин указал на то, что Россия намерена в полной мере пользоваться ядерной угрозой и не станет опасаться локальных военных конфликтов. «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся», – сказал он. Таким образом, Запад получил ясный посыл, что Кремль не остановится перед локальными военными ударами, поскольку не верит, что за этим последует серьезный ответ. «Запад слишком боится ядерной войны, чтобы адекватно ответить на локальные удары. И мы собираемся этим пользоваться» – именно так следует понимать заявление Владимира Путина.

А это означает, что в следующий раз в ответ на подобные провокации могут последовать не предупредительные выстрелы и даже не бомбометание по курсу, а бомбежка корабля-нарушителя. И что последствий этого показательного удара Москва не боится.

События в акватории Крыма аукнулись на наших дальневосточных границах. Японцы увидели угрожающую Токио подоплеку в заявлении президента РФ о провокации эсминца ВМС Британии и считают, что все сказанное российским лидером в полной мере относится и к их стране, которая ведет с Россией давний спор о принадлежности Курильских островов. Они тут же признают, что агрессия в адрес России может привести к серьезному конфликту, который будет иметь непредсказуемые последствия. Одновременно в Стране восходящего солнца призвали не забывать о стратегическом партнерстве РФ и Китая, в том числе в оборонной сфере.

Таким образом, в полном соответствии с доктриной сдерживания посредством отрицания Москва превратила инцидент в Черном море в «горькую пилюлю», которую и предложила проглотить западным, да и восточным тоже, оппонентам России.

США: Тихоокеанская инициатива сдерживания

Новым этапом практического применения доктрины сдерживания посредством отрицания стала недавно выдвинутая Пентагоном так называемая «Тихоокеанская инициатива сдерживания» (ТИС) (Pacific Deterrence Initiative, PDI), направленная на наращивание военного потенциала США и союзников в регионе.

В АТР Пентагон уделяет приоритетное внимание Китаю как угрозе номер один и предусматривает ведомственные инициативы, направленные на сдерживание надуманной китайской агрессии в Индо-Тихоокеанской зоне ответственности. Стратегические интересы России в регионе превращают Москву в важнейший объект геополитических провокаций США.

Важным шагом военного ведомства Штатов является включение Тихоокеанской инициативы сдерживания в бюджетный запрос президента на 2022 финансовый год, что имеет целью укрепить ТИС и поддержать конкурентное преимущество США. В общей сложности Пентагон инвестирует более 66 миллиардов долларов в Индо-Тихоокеанский регион на 2022 финансовый год, включая 5,1 миллиарда, указанных в ТИС.

vpk-news.ru

Тихоокеанская инициатива сдерживания в редакции пентагоновских стратегов нацелена на решение следующих задач:

продемонстрировать приверженность сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона за счет поддержания и расширения военных преимуществ Штатов в регионе. При этом Пентагон уделяет приоритетное внимание КНР в качестве главной цели, одновременно сдерживая и противодействуя дестабилизирующим действиям, в которых он обвиняет Северную Корею;

предоставить силы, которые обладают устойчивостью и готовы быстро и эффективно реагировать на агрессию, в том числе в ИТР. Считается, что поддержание военной эффективности США является важнейшим элементом сдерживания агрессии и предотвращения конфликтов;

помогать развивать альянсы и партнерские отношения между Америкой и странами ИТР, продвигая американское видение свободного и открытого, основанного на правилах Индо-Тихоокеанского порядка, и позволяя коллективно реагировать на общие вызовы, которые подрывают безопасность и стабильность.

Учитывая масштаб проблем в этом регионе, на Потомаке рассматривают развитие передовых, асимметричных возможностей и потенциала, предназначенных для работы в условиях, препятствующих «доступу/отказу в доступе» (access/denial of access) в определенные районы, что имеет важнейшее значение для сдерживания на Тихом океане. Поэтому ТИС включает вложения в программы, особенно важные в этом отношении. Ключевыми инвестициями здесь являются: усовершенствованные разработки и закупки боеприпасов большой дальности, передовые ударные платформы, расширенные позиции и устойчивости передовых сил, целевые программы сотрудничества в области безопасности для расширения возможностей союзников и партнеров США, инновационные учения и эксперименты, а также технологически более совершенные системы управления, связи, компьютеров, наблюдения и разведки (C4ISR).

Американское военное ведомство исходит из того, что реализация ТИС будет способствовать укреплению отношений с союзниками и партнерами в этом регионе, а также включать функции, предназначенные для дальнейшего взаимодействия и усиления способностей партнеров, чтобы уберечься от агрессии, обеспечить защищенность и безопасность на море, повысить информированность и способность участвовать в совместных операциях с силами США и партнеров в ИТР.

ТИС напрямую затрагивает интересы безопасности России в регионе и требует соответствующих мер сдерживания противника. Некоторые должны приниматься в координации с Китаем.

В планах Госдепа и Пентагона важное место отводится Японии, которая совместно с США все чаще выступает инициатором агрессивных провокаций в регионе и по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.

В связи с беспрецедентными по привлекаемым силам и охвату японо-американскими военными учениями «Восточный щит» 24 июня – 11 июля МИД РФ совершенно справедливо считает, что выдвигаемые Японией инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одному – защите узких блоковых интересов военного альянса с Вашингтоном. При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям Москвы в сфере безопасности и от обсуждения формирования мер доверия в этой области. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что 29 июня министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо указал на «критическую значимость» для страны северного направления. У островного государства, как известно, на севере только один сосед – Российская Федерация. Таким образом, Токио конкретными действиями и устами главы военного ведомства указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области.

Так в условиях трансформации вооруженных конфликтов современности для обеспечения национальной безопасности России формируется своеобразная «многослойная» модель сдерживания, элементами или «слоями» которой являются доктрины: стратегического ядерного сдерживания; стратегического неядерного сдерживания; сдерживания посредством отрицания; принуждения.

Актуальность созданию такой модели придают усиливающееся противостояние многочисленных политических, экономических и военных сил, необходимость их сдерживания и последовательного, кропотливого рассмотрения всех факторов, национальных интересов и угроз с тем, чтобы получить объективное представление о возможном состоянии военно-политической обстановки, о процессах формирования угроз национальной безопасности Российской Федерации, о вероятных источниках возникновения войн и вооруженных конфликтов. Что и сделано в утвержденной 2 июля президентом Путиным «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года