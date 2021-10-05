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Оценено влияние ракеты «Циркон» на баланс военных сил в мире

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что кардинальных изменений в балансе военных сил в мире поставка гиперзвуковых ракет «Циркон» на вооружение российской армии не принесет. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.

По данным Министерства обороны России, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

[h2]Это тактический, а не стратегический комплекс

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Мураховский отметил, что «Циркон» является первой в мире универсальной ракетой. Однако, по его мнению, ракета не окажет серьезного влияния на баланс сил в мире.

«Надо понимать, что это тактический комплекс, не стратегический. Он резко повысит эффективность борьбы с вражескими группировками, но это все-таки это не стратегическое и не ядерное оружие, поэтому говорить о каком-то радикальном влиянии на мировую военную обстановку не приходится», — заявил военный эксперт.

В августе сообщалось, что Минобороны в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».


Виктория Немис

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
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