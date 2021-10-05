Войти
Lenta.ru

Опубликовано видео первого пуска «Циркона» с атомной подлодки

433
0
0
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ) в Баренцевом море попал на видео. Его опубликовал телеканал «Звезда» в понедельник, 4 октября.

Военно-морской флот (ВМФ) России запустил «Циркон» с АПЛ «Северодвинск». По данным Минобороны, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.



В августе сообщалось, что Минобороны в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
ГЗЛА
Похожие новости
05.10.2021
Россия впервые запустила «Циркон» с атомной подлодки
01.10.2021
Раскрыты сроки запуска «Циркона» с атомной подлодки из-под воды
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
04.12.2017
Почему России не нужны авианосцы
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 09:56
  • 13
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский