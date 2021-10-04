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Naked Science

Российские боевые машины получат покрытие-«хамелеон», меняющее цвет в зависимости от окружающих условий

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские специалисты создают покрытие-«хамелеон», способное резко повысить выживаемость боевых машин на поле боя. Опытный образец уже испытывают.

О создании инновационного покрытия для боевых машин со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило РИА Новости. «Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники», — заявил собеседник агентства.

Маскировку получит различная бронетехника, в частности танки, бронетранспортеры и БМП. Комплекс включает в себя отдельные небольшие пластины, имеющие электрохромное покрытие. Они позволяют создавать «зрительные образы», копирующие цвет и структуру ландшафта.

Информацию об окружающем мире системе направляют видеокамеры. Изображение анализирует вычислительный комплекс, после чего покрытие создает подходящие камуфлирующие образы.

Операция занимает доли секунды. На практике это означает, что покрытие будет постоянно менять цвет во время движения танка или БМП, обеспечивая им наилучшие условия для выживания.

Предполагается, что маскировка будет сбивать с толку телевизионно-оптические приборы: поскольку та или иная единица бронетехники «сольется» с ландшафтом, автоматическое сопровождение прервется. Если речь идет о больших дистанциях, разглядеть боевую машину с новым покрытием не сможет даже подготовленный специалист.

Впервые «Росэлектроника» показала электрохромный материал на форуме «Армия-2018». Демонстрация стала частью разработки экипировки «солдата будущего». Позже заявляли, что подобную маскировку хотят применить для «Сотника» — перспективной экипировки, разрабатываемой ЦНИИточмаш. Ее позиционируют как развитие «Ратника».

«Ратник», для разведчика и танкиста

Источник изображения: Kuzmin

Источник не назвал конкретные боевые машины, которые могут оснастить маскировочными пластинами. Впрочем, сейчас в России активно испытывают сразу несколько платформ нового поколения.

В их число входит небезызвестная «Армата», на базе которой создали основной боевой танк. Недавно, напомним, первые такие машины отправили Вооруженным силам.

Кроме того, в августе стало известно о начале государственных испытаний бронетранспортера и БМП на базе другой новой платформы — «Бумеранга». Опытно-промышленную партию вскоре получат войска.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Армата
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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