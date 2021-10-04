Источник: боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта, опытный образец уже проходит испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Такой маскировкой планируется оснащать различную бронетехнику, например танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и так далее.
Комплекс маскировки, пояснил источник, состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием, что позволяет ему создавать различные зрительные образы, которые не только копируют цвет окружающего ландшафта, но и его структуру.
Информацию об окружающей обстановке система собирает с помощью видеокамер. Получаемое изображение анализируется вычислительным комплексом с точки зрения цвета и структуры, и затем покрытие подстраивается под окружающую действительность, создавая соответствующие камуфлирующие образы.
Источник добавил, что новая маскировка не позволит эффективно работать телевизионно-оптическими приборам противника, например оптико-локационным станциям самолетов и беспилотников, а также прицельно-навигационным комплексам наземной техники.
Он уточнил, что на больших дистанциях возникнут проблемы с идентификацией и у профессионально подготовленного человека.
Впервые электрохромный материал продемонстрировали представители "Росэлектроники" (входит в "Ростех") на выставке "Армия-2018" в рамках проекта создания экипировки солдата будущего следующего поколения. Тогда представили шлем с установленными на нем пластинами покрытия. Позднее поступали заявления, что такую маскировку применят в составе комплекта "Сотник".