Пограничное патрульное судно «Адмирал Угрюмов» прибыло на Сахалин

Как сообщило 1 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, новое пограничное патрульное судно ледового класса "Адмирал Угрюмов" проекта 22120 получили пограничники Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"1 октября в Невельске Сахалинской области состоялось торжественное мероприятие по встрече нового пограничного патрульного судна "Адмирал Угрюмов" после перехода Северным морским путем в пункт постоянного базирования. В нем приняли участие глава региона, представители подразделений силовых структур", - отметили в ФСБ.

Введенное в состав Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пограничное патрульное судно "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055) проекта 22120 (шифр "Пурга"). Невельск (Сахалин), 01.10.2021 (с) пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области / sakhalinmedia.ru

Экипаж судна совершил переход по маршруту Высоцк - Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Невельск, преодолев за 26 суток 7731 милю, более 3000 из которых прошел по Северному морскому пути. Пограничное патрульное судно ледового класса проекта 22120 "Адмирал Угрюмов", названное в честь Героя России адмирала Германа Угрюмова, спроектировано ЗАО "Спецстройпроект". Его заложили 22 ноября 2019 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге. 15 апреля 2021 года судно было спущено на воду, а 16 августа 2021 года после проведения государственных испытаний на пограничном патрульном судне "Адмирал Угрюмов" поднят флаг кораблей, катеров и судов пограничных органов.

Оно предназначено для защиты государственной границы, внутренних морских вод и территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа России, их природных ресурсов, обеспечения охраны морских биологических ресурсов и осуществления государственного контроля в этой сфере. Кроме того, оно способно решать задачи контроля за судами, осуществляющими рыболовство, а также выполнять задачи по борьбе с браконьерством, поиску и спасению людей на море, участвовать в борьбе с терроризмом. Дальность плавания составляет около 8000 миль, автономность - до 30 суток, ледовый класс судна позволяет ему преодолевать льды толщиной более полуметра.

"Это шестое судно в серии и третье, построенное для пограничников Сахалина", - сообщили в ФСБ. В ЦОС отметили, что пограничные органы на плановой основе оснащаются современными образцами вооружения и техники для решения задач пограничной деятельности и иных законных интересов Российской Федерации. Всего за последние пять лет пограничники получили более 50 кораблей и катеров.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, в состав Пограничной службы ФСБ России введено шестое пограничное патрульное судно "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055) проекта 22120 (шифр "Пурга"), причем ни о заказе данной единицы, ни о ее строительстве ранее публично не сообщалось.

Напомним, что данный проект 22120 (шифр "Пурга") был изначально разработан ООО "ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России, причем первоначально единицы проекта 22120 классифицировались в Пограничной службе как пограничные патрульные суда (ППС), с 2018 года - как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга, а теперь, судя по данному пресс-релизу ФСБ, снова именуются пограничными патрульными судами. Доработка проекта для нужд Пограничной службы была осуществлена под эгидой ЗАО "Спецстройпроект" (Москва).

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 было заложено на ОАО "Морской завод "Алмаз" (в настоящее время - Василеостровская площадка ПАО СФ "Алмаз") изначально для ФТС РФ 25 июня 2006 года и после достройки уже для нового заказчика вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, затем в ПС-824, а в июле 2017 года получило название "Контр-адмирал Колчин Е.С.".

Второе патрульное судно ПС-825 модифицированного проекта 22120 с заводским номером 051 было начато постройкой на СФ "Алмаз" в апреле 2011 года, церемония закладки состоялась 25 ноября 2011 года. Судно вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 5 июля 2013 года, в сентябре того же года также перейдя в Невельск на Сахалине. Судно некоторое время обозначалось как ППС-825, затем снова как ПС-825, а с сентября 2018 года носит название "Контр-адмирал Дианов".

В конце 2016 года СФ "Алмаз" был заключен с ФСБ России контракт на постройку еще одного патрульного судна проекта 22120 с заводским номером 052, начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,76364437 млрд рублей 44 копейки. Закладка патрульного судна "Камчатка" (заводской номер 052) по данному контракту была произведена на СФ "Алмаз" 24 мая 2017 года, судно "Камчатка" было спущено на воду 17 мая 2018 года и вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 23 ноября 2018 года.

В феврале 2018 года СФ "Алмаз" был заключен новый контракт с ФСБ России на строительство еще двух пограничных патрульных судов (кораблей) проекта 22120 с заводскими номерами 053 и 054, со сроком сдачи обеих в 2019 году. Церемония закладки обеих кораблей "Забайкалье" (заводской номер 053) и "Таймыр" (заводской номер 054) по данному контракту была произведена на заводе 30 мая 2018 года. Спуск на воду корабля "Забайкалье" был произведен в конце апреля 2019 года, а в июле 2019 года корабль вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, хотя официальных сообщений об этом не было. В августе-сентябре 2019 года ППК "Камчатка" и "Забайкалье" осуществили совместный переход с Балтики на Север и оттуда Северным морским путем к месту постоянного базирования на Камчатку, куда прибыли 1 октября 2019 года. "Таймыр" (заводской номер 054) был спущен на воду на СФ "Алмаз" в начале июля 2019 года, однако в строй он был введен только год спустя, 10 июля 2020 года. 25 сентября 2020 года "Таймыр" прибыл к месту постоянного базирования на Камчатку.

Как можно судить, в 2019 году ФСБ России выдала СФ "Алмаз" неоглашавшийся контракт еще на два пограничных патрульных судна проекта 22120 с заводскими номерами 055 и 056 - на шестой и седьмой корабли серии. 22 ноября 2019 года на СФ "Алмаз" состоялась закладка первого по данному контракту патрульного судна "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055), спуск которого на воду был без огласки произведен 15 апреля 2021 года. Судно "Адмирал Угрюмов" по завершении испытаний в Балтийском море подняло флаг Пограничной службы 16 августа 2021 года и теперь прибыло к месту базирования на Сахалин.

Сообщают, что ППС "Адмирал Угрюмов" вышло в переход к месту базирования из Высоцка на Балтике 19 августа 2021 года. 4 сентября судно, пройдя вокруг Скандинавского полуострова, прибыло в Мурманск. 10 сентября судно вышло из Мурманска в переход по Северному морскому пути, и уже 21 сентября вошло через Берингов пролив в Тихий океан. 27 сентября ППС "Адмирал Угрюмов" прибыло на рейд Невельска на Сахалине, но церемония встречи судна и ввода его в строй Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области состоялась только утром 1 октября.

10 июня 2021 года на СФ "Алмаз" также без огласки был произведен спуск на воду следующего патрульного судна "Ладога" (заводской номер 056), которое пока что остается в стадии достройки.

Церемония встречи и ввода в состав Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пограничного патрульного судна "Адмирал Угрюмов" (заводской номер 055) проекта 22120 (шифр "Пурга"). Невельск (Сахалин), 01.10.2021 (с) пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области / sakhalinmedia.ru