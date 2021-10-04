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Ракету для полета первого в мире «киноэкипажа» установили на стартовый стол

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Источник изображения: Фото: @juliaperesild

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», в котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, установили на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, на площадке космодрома началась предстартовая подготовка по графику так называемого первого стартового дня.

2 октября состоятся генеральные испытания первого в мире «киноэкипажа», после которых останутся два резервных дня и один предпусковой день на случай необходимости устранения неполадок.

Ранее в РАН раскрыли рацион Пересильд и Шипенко на МКС. Так, по словам заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева, знаменитости будут питаться тем же, что едят и другие члены экипажа. К примеру, в первый день своего пребывания на МКС на завтрак актриса и режиссер получат рубленую свинину с яйцом, творог, печенье «Русское», а также витамины.

В ближайшее время на станции впервые пройдут съемки художественного фильма. Для этого туда вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым полетят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Старт съемок фильма «Вызов» назначен на 5 октября. Группа проведет в космосе 12 дней, а затем вернется на Землю. Уже сейчас на станции готовятся принять экипаж.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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