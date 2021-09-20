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В РАН раскрыли рацион Пересильд и Шипенко на МКС

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Источник изображения: Фото: @juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время жизни на Международной космической станции (МКС) будут питаться тем же, что едят и другие члены экипажа, рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, пишет РИА Новости.

Как отметил специалист, питание у космонавтов трехразовое с легкими перекусами. Это 16-суточный рацион, большая часть которого формируется без учета индивидуальных вкусов человека. Изменения в меню можно вносить за счет дополнительных блюд. Пересильд и Шипенко проинструктированы о том, как надо греть и правильно есть «космическую» еду. «Когда они прилетят на орбитальную станцию, будут питаться тем рационом, который используют для питания члены экипажа», — раскрыл меню Агуреев. Он напомнил, что полет будет кратковременным и специальных наборов еды для него нет.

К примеру, в первый день своего пребывания на МКС на завтрак актриса и режиссер получат рубленую свинину с яйцом, творог, печенье «Русское», а также витамины. Обед будет состоять из икры любительской, борща с мясом, азу, «Бородинского» хлеба и десерта из яблок. На ужин предусмотрен гуляш с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли и имбирное печенье. Из напитков на станции есть кофе, чай и какао. Корабль, на котором «киноэкипаж» полетит в космос, доставит на МКС свежие фрукты и овощи: апельсины, яблоки и томаты.

В ближайшее время на станции впервые пройдут съемки художественного фильма. Для этого туда вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым полетят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Старт съемок фильма «Вызов» назначен на 5 октября. Группа проведет в космосе 12 дней, а затем вернется на Землю. Уже сейчас на станции готовятся принять экипаж.


Алия Шарафутдинова

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Проекты
Медицина
МКС
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