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В Британии запустили беспилотник с авианосца

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Источник изображения: Фото: UK Defence Journal

Королевский военно-морской флот Великобритании протестировал пуски беспилотников с авианосца типа Queen Elizabeth. Реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запустили с палубы авианосца HMS Prince of Wales. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Британские моряки использовали летающие мишени QinetiQ Banshee Jet 80+. Запуск трех беспилотников произвели из пневматической пусковой установки. После выработки топлива БПЛА приземлились с помощью парашютов. Banshee Jet 80+ может провести в воздухе до 45 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 740 километров в час.

Тестовые запуски позволили отработать интеграцию пусковой установки и БПЛА в состав действующего авианосца. Британские военные планируют использовать QinetiQ Banshee Jet 80+ на кораблях для учений подразделений противовоздушной обороны. Форма беспилотника обуславливает его малозаметность, что позволяет БПЛА имитировать крылатые ракеты.

Ранее в Китае представили беспилотник, который может находиться в небе около 20 часов. Дрон CH-6 анонсировали в ходе Airshow China-2021. Максимальная скорость CH-6 составляет 700 километров в час, сообщает Global Times.

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Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
QinetiQ
Проекты
Авианосец
БПЛА
Военные учения
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