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В Китае создали дрон с суточной автономностью

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Источник изображения: Фото: Aly Song / Reuters

Китайские инженеры разработали беспилотник, который может находиться в небе почти сутки. Об этом сообщает издание Global Times.

Дрон под названием CH-6 был создан китайской корпорацией Aerospace CH UAV Co. Анонс БПЛА состоялся в ходе мероприятия Airshow China 2021. Представленный беспилотник отличается длительным сроком автономной работы. Машина имеет экономичные турбовентиляторные двигатели, может находиться в воздухе около 20 часов и развивать скорость до 700 километров в час. Практический потолок машины составляет 15 километров.

CH-6 ориентирован на применение в армии. Однако его создатели отмечают, что высокая дальность полета и прочие характеристики беспилотника позволяют использовать дрон для решения гражданских задач. БПЛА может выполнять миссии по борьбе с подводными лодками, участвовать в морском патрулировании, миссиях раннего предупреждения и осуществлять поддержку с воздуха на близком расстоянии.

В ходе презентации создатели боевой машины раскрыли прочие характеристики беспилотника. CH-6 имеет размах крыла 20,5 метра, максимальная взлетная масса дрона составляет 7,8 тонны, машина может поднимать в небо ракеты класса «воздух-земля», бомбы, противорадиолокационные ракеты и барражирующие боеприпасы — всего весом до 450 килограммов.

«Одним из самых больших преимуществ БПЛА является то, что он обладает выдающимися характеристиками, прост в обслуживании, а также очень надежен и готов к частым вылетам», — отметил главный инженер и конструктор CH-6 Ши Вэнь.

В конце сентября специалисты Смоленского научно-исследовательского института современных телекоммуникационных технологий сообщили о разработке нового военного разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР». В презентации машины уточняется, что она предназначена для ведения воздушного мониторинга в течение десяти часов в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 5000 метров.


Андрей Ставицкий

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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